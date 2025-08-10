Този път Митов не спря Селтик

Абърдийн с Димитър Митов отстъпи с 0:2 на Селтик като домакин в среща от 2-ия кръг на шотландската Висша лига. "Доновете" остават на дъното без точков актив и попадение след два мача.

Гостите от Селтик нямаха кой знае колко проблеми днес, като вкараха по едно попадение в средата на всяко полувреме и почти не допуснаха ситуации за датския си вратар Каспер Шмайхел.

Новият шведски нападател Бенямин Нюгрен откри резултата в 27-ата минута, след като от близо засече центриране на Киърън Тиърни от ляво. Нюгрен се пребори със защитник на Абърдийн около границата на малкото поле, а от телата на футболистите Митов не видя добре топката и нямаше как да реагира навреме.

Малко по-късно българският страж направи две спасявания и остави Абърдийн в мача.

В 66-ата минута опитите на Абърдийн да се върне в мача се изразиха с далечен слаб изстрел на Адил Аушиш и неточен диагонален изстрел на Хелте Нилсен. В 66-ата минута обаче японецът Рио Хатате направи 2:0 за Селтик. Той получи топката на ъгъла на наказателното поле от Нюгрен и я прати под гредата, без особен шанс за Митов.

Три минути по-късно друг японец от Селтик – Дайзен Маеда излезе сам срещу Митов, но българският вратар го отказа с нова майсторска намеса.

Така Селтик взе малък реванш за загубения финал от Абърдийн миналата година в турнира за Купата на Шотландия и оглави класирането с 6 точки, пред Ливингстън с 4. С лидера могат да се изравнят днес Хартс и Хибърниън, които имат победи в първия кръг.