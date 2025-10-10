Колкото повече извличаш от властта, толкова по-зависим ставаш

България върви към още по-тежка зависимост от външни фактори и загуба на всички ресурси на националната власт

Защо стигнахме дотук по случая с Елените? Алгоритъмът на бившата комунистическа власт за произвеждане на частни икономически играчи от „наши хора“, контролирани през зависимости, изведени и даже много често принудително придобити под диригентството на комунистическите служби.

Това е истината за проваленото настояще и бъдеще на България. Толкова години влачене по корем, олигархична мозайка от най-големите боклуци, които ги държаха с какво ли не, наркомании, оргии, разврат, участие в престъпни схеми, и които бяха задължени всеки месец или при поискаване да носят куфарчета на „бащите-основатели“.

„Проницателните“ наши служби, обучавани по съветски образец, постигнаха в крайна сметка това - създаване на невеж, алчен, просташки, зависим икономически елит, който няма представа как се прави бизнес в свободна пазарна среда, защото е роден в среда на грабеж и закриване.

Псевдоелит, който домъкна след себе си разруха и смърт. Елитите се изграждат или чрез поколенчески труд или чрез иновативен пробив, което също изисква особена интелигентност и талант. Елитите не се назначават от средите на агентурата на Шесто. И реалността в България абсолютно доказва, че днес тези псевдоелити, създадени да се захранват като лешояди от умъртвяване на цели икономически сектори, доведоха България до ситуация без изход. България върви към още по-тежка зависимост от външни фактори и загуба на всички ресурси на националната власт. Политическа власт без власт, декор на брокерството.

Колкото повече извличаш от властта, толкова по-зависим ставаш. Винаги има някой по-могъщ, който ти опъва ушите, запорира ти сметките, рекетира те и те принуждава да се строяваш. Спасението винаги е само моментно, защото рекетът е безкрайна формула. И аз се учудвам, че хора, които са преживели прехода в България, не могат да сметнат това или го неглижират. А то е огромен проблем.

Изнудването винаги ще работи, ще произвежда ефекти за тях, за нас, за България. Не ми говорете за националните устои по времето на комунизма, как сме имали държава, служби и образование. Това, което сме сега, е функция именно на онова. Диктатурата на каскетите, слезли от планината, произведе холдингите на надрусаните момчета, които разграбваха на смешния фон на изкуствения революционен антикомунизъм, произведен за пред чужденците. Икономиката не съществува във вакуум, а в среда на институционалност, на политически структури, изпълнени със съдържание, на културни модели и на модели на съзнанието в дълбочина. Мога да пиша дълго за българския културен и ментален модел. Ветко и Маринела не го ли презентират добре?! Кич до кича, чалга до чалгата, корупция до корупцията, сваляне на гащите, на чорапите, на мозъците, винаги рязко падение пред чужденците, винаги страх, мащабен, самоубийствен... и даваме всичко, инфраструктура, бази, пазари, коридори, морето, небето, каквото въобще е възможно, а и което не е възможно също...