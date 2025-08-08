Турция спира проект, преминаващ през Кипър и гръцките изключителни икономически зони

Инцидентът бележи по-широка ескалация

Решението на Турция да спре проучвателните работи по международен подводен кабелен проект беше широко възприето като целенасочено послание към множество получатели – особено Гърция – на фона на продължаващото напрежение относно енергийната и информационна инфраструктура в Източното Средиземноморие, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Източници от турското министерство на отбраната потвърдиха, че плаващият под флага на Гибралтар изследователски кораб „Фугро Гаус“ е бил спрян в сряда за експлоатация без разрешение във води, за които Анкара твърди, че са част от континенталния ѝ шелф. Корабът е провеждал проучвания за Източно-средиземноморския коридор (EMC) - планиран оптичен кабел от Израел до Франция през Кипър и Гърция.

Корабът „Фугро Гаус“ е извършвал проучвания по кипърски Navtex (237/25). Турция е отговорила с контра-Navtex (0739/25), издаден от нейната хидрографска станция в Анталия.

Инцидентът бележи по-широка ескалация, като Турция отново изрази несъгласието си с проекта за електрическа връзка между Гърция и Кипър, известен като Great Sea Interconnector (GSI).

„Винаги провеждаме необходимия мониторинг, предотвратявайки всякаква неразрешена дейност на нашия континентален шелф и не допускаме дейности или проекти като проекта Great Sea Interconnector, които пренебрегват страната ни“, заявиха турски източници.

След спора с Navtex, фрегата клас Gabya на турските военноморски сили беше изпратена в района и се приближи до изследователския кораб на безопасно разстояние, след като той влезе в зона, която Анкара твърди, че е част от континенталния си шелф.

EMC, подкрепена от консорциум с мнозинство от Саудитска Арабия и 20% дял, притежаван от гръцката публична енергийна корпорация (PPC), се оценява на приблизително 850 милиона долара. Целта ѝ е да свърже Саудитска Арабия с Европа чрез изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Гърция. Кипърската телекомуникационна компания CYTA, която преди това беше участник, напусна начинанието.

Мажоритарният дял в едната от двете компании, Alcatel Submarine Networks (ASN), принадлежи на френската фирма Nexans, която, разбира се, е известна в Атина и с участието си в проекта за електроенергийна връзка между Гърция и Кипър, който на практика е замразен от юли 2024 г.