Ултрабогатите американци инвестират в имоти

Купуват жилища за над $10 млн.

Безопасно място за влагане на пари

Все повече заможни американци инвестират в ултралуксозни недвижими имоти, пише “Уолстрийт Джърнъл”. Недвижимите имоти са по-сигурни, не толкова колебливи като капиталовите пазари, казва предприемачът Дан Хербашек, който е купил четири апартамента в Манхатън. Той е купил петстаен апартамент на цена 12,25 млн. долара за себе си, съпругата си и трите им деца. Наред с това е купил и три инвестиционни имота на цени между 2 млн. и близо 5,5 млн. долара. Общо е инвестирал в имоти над 20 млн. долара.

Неговото мислене съвсем не е необичайно. Продажбите на ултралуксозни жилища в райони като Ню Йорк, Южна Флорида и Лос Анджелис се ускоряват, тъй като богати купувачи разчитат на дългосрочната стойност на имотите. В редица големи градове нарастват продажбите на имоти с цена над 10 млн. долара.

Брокерът на недвижими имоти Дана Кох от компания в Палм Бийч, която е била посредник по две сделки за около 50 млн. долара, казва, че купувачите се насочват към имотите, тъй като те са материален актив. “Това просто е безопасно място за влагане на пари”, отбелязва тя. “За моите клиенти това е въпрос на бизнес”, казва брокерът Джейд Милс. “Няма лош момент за покупка на прекрасни имоти”, казва милиардерът в промишлеността Дейвид Макнийл, който е купил имот за 55,5 млн. долара.

“Най-агресивните купувачи изглежда са тези с най-високо нетно богатство”, казва брокерът Дани Херцберг. Много от клиентите на Херцберг с високо нетно богатство искат да купят жилище сега, защото смятат, че строителството ще стане по-скъпо.