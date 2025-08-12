Учени откриха в Чили вкаменелост на бозайник на 74 милиона години

"Yeutherium pressor" е тежал между 30 и 40 грама

Учени са открили в Чили, в Патагония, вкаменелост на малък бозайник с размерите на мишка, живял по времето на динозаврите, съобщава AFP.

"Yeutherium pressor" е тежал между 30 и 40 грама (около една унция) и е живял през периода горна креда, преди около 74 милиона години.

Това е най-малкият бозайник, откриван някога в този регион на Южна Америка, датиращ от епохата, когато той е бил част от континентална земна маса, известна като Гондвана.

"Вкаменелостта се състои от "малко парче челюст с един молар и коронката и корените на други два молара", каза Ханс Пушел, който ръководи екипа от учени от Чилийския университет и чилийския изследователски център Millennium Nucleus за ранни бозайници.

Изследователите откриват вкаменелостта в долината Рио де лас Лас Чинас в чилийския регион Магаланес, на около 3000 км южно от Сантяго.

Въпреки приликата си с дребен гризач, "Yeutherium pressor" е бил бозайник, който трябва да е снасял яйца като платипуса или да е носил малките си в торбичка като кенгуруто или опосума.

Формата на зъбите му подсказва, че вероятно се е хранил със сравнително твърди зеленчуци.