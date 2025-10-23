Много дълг и купон сега, а главоболието се отлага за после

Докато се дърлят политическите фигури, България влиза в лош икономически сюжет. Живот на кредит. Фалшиво усещане за благополучие и „икономически растеж“. Показност, неустойчив подем и самоизмама - вместо здрава индустриална база и реални инвестиции. Това имаме.

Шампиони сме по спад на индустриалното производство. Износът ни се свива. Шампиони сме и по ръст на средните цени на имотите в ЕС - за последните три години с над 46 процента. Инфлацията също расте бързо и вече достига 5.6% за септември - над двойно повече от средната в еврозоната по европейския индекс. Всъщност вече не спазваме критерия за инфлация в еврозоната. Нито за дефицита. Любопитен въпрос е също дали в еврозоната ще се влее свежа кръв, или ще влезе „клиент за спасяване“. Как е възможно това?

Хазната тегли голям дълг и вдига заплатите в публичния сектор. Хората потребяват текущо. БВП расте. Но това е растеж, базиран на потребление с дълг, а не на реални производствени инвестиции. И да - има разлика дали статистиката отчита ръст на икономиката заради спестявания и производство, или заради „бързи кредити“, които ще ни излязат през носа.

Губим конкурентоспособност, защото плащаме все повече за енергоресурси. Но пък сме добри евроатлантици и сме първи в енергийните санкции! Банките са „ден година храни“ - помпат мощно ипотечното кредитиране, което създава условия за балон при недвижимостите и заробване на младите домакинства. Ръстът на жилищното кредитиране на годишна база се ускори до 27.4% през август. Това, разбира се, раздува цените и ги прави непосилни.

Много дълг и купон сега, а главоболието се отлага за после. Но няма да закъснее.