Хороскопът на Алена: Изгодни делови предложения за Водолеите, Рибите с променливо настроение

ОВЕН

Бъдете особено предпазливи с новите си познати, ако са свързани с деловата ви дейност и днес се появяват в живота ви, но още не сте ги опознали. Не споделяйте идеите си при първа среща, ако имате свой бизнес. Предпазвайте се от финансови загуби. Не са изключени проблеми в деловите отношения. Денят ви е напрегнат, мили жени. Вечерта си останете у дома или си поканете гости. Не пропускайте приятните сексуални мигове с любимите си хора.

ТЕЛЕЦ

В този ден се отнасяйте сериозно към новите си партньори и бъдете активни на работното си място. Очаквайте трудности, породени от недоразумения. Отчитайте всички малки и незначителни подробности на това, което ви се случва и ги анализирайте. Не пренебрегвайте общественото мнение, което е от значение, ако ви предстои важна задача. Романтичните мигове оставете за вечерта, когато ви очаква не само романтична вечеря, а и споделяне на чувствата. Отново ще изживеете незабравими сексуални удоволствия, а несемейните ще изживеят първите си интимни мигове с новите си партньори.

БЛИЗНАЦИ

Не ви е възможно да общувате спокойно нито на работното място нито у дома. Ваш съсед ще ви създаде проблеми още сутринта когато тръгвате за работа. Ще научите, че ви изпращат на обучение зад граница, за което отдавна мечтаете. Новината няма да ви зарадва, защото обърква плановете ви за месеца, но си струва да го приемете. Ако не сте семейни не очаквайте чудеса от интимния си партньор, който ви е обиден заради изневярата ви от сутринта. Не се оправдавайте, че изневярата не се свежда до сексуален контакт, защото с флиртът си сте отдалечили за дълго своя брачен партньор.

РАК

Отложете пътуванията и деловите срещи за следващите дни. Емоцията ви вреди и ви пречи да сте активни на вашето работно място. Не сядайте зад волана. Пътувайте с такси или с обществения транспорт, но ако се налага да заминете на делово посещение зад граница, също не бива да сте зад волана. Тези от вас, които се занимават със строителство, да не рискуват днес с първа копка за строеж. За съжаление денят не е подходящ за създаване на нови интимни отношения или изясняване на проблемите с брачния ви партньор. Отдавна не сте били така спокойни и уверени в чувствата си. Сексът ще ви зареди със сили.

ЛЪВ

В този ден сте стабилни в поведението си, което ще се отрази добре не само на отношенията с колегите ви, а и на тези с близките ви, а това е гаранция за хармония в дните ви. Ще постигнете целите си, но без да се изкушавате да инвестирате, за да избегнете загубите. Склонни сте да прощавате с лекота чуждите грешки, като по този начин ще обезоръжавате неприятелите си. В личните ви отношения все още имате да разрешавате проблеми, породени от съществуващите недоразумения с любимите ви хора. Вечерта проведете разговор с тях. Откажете се от намерението си за сексуални изживявания, защото сексът няма да ви достави очакваното удоволствие, особено с партньор Риби.

ДЕВА

Отнасяйте се особено предпазливо към новите предложения, които ви поднасят днес, но не са изненадващи, очаквали сте ги. Не се впускайте в активна работа, защото сте застрашени от грешки заради прибързаност и не се противопоставяйте на вашите колеги. Възможни са проблеми в отношенията, ако не сте компромисни. Без значение колко сте работили и дали сте уморени, вечерта си останете у дома, пригответе си нещо вкусно за хапване и споделете приятни мигове с любимите си хора. Сексът ще ви разтовари от напрежението през деня.

ВЕЗНИ

Искате да увеличите знанията си и имате намерение да го сторите чрез вашите познати. Както новите запознанства, така и възобновяването на старите са подвластни на емоцията и ще ви навредят в бъдеще. Следобед избегнете разгорещен спор на работното място, в който не е добре да взимате участие. Заведете на ресторант интимния си партньор, дори и ако сте се прибрали по-късно от обичайното. След като се приберете се отдайте на желани и от двама ви сексуални изживявания, които ще ви възвърнат силите.

СКОРПИОН

Бъдете умерени и тактични пред хора, от които зависи работата ви. Не са изключени прибързани действия от ваша страна. От сутринта ще ви развалят настроението на работното място, заради несъгласие с идеите ви. Възприемайте всичко спокойно и въздържано и се подгответе за работа, за да не пропилеете деня в ядове. В личния живот ви не е спокойно. С нови си романтични запознанства сте събудили ревността на партньора си. Прекалените хвалби, че сте желани, ще го отблъснат и ще ви лишат от сексуални удоволствия.

СТРЕЛЕЦ

Денят ви е напрегнат и изпълнен с неочаквани, но предвидими професионални трудности, защото знаете причината, която ги е предизвикала. Въпреки тях се очертават добри възможности за печалба. Не ги пропилявайте без да заставате срещу наложените правила. Във ваша полза е да сте предпазливи към новите си познати. В личният си живот не очаквайте успехи, защото отново сте прекалили с агресивното си поведение и ревността към интимния си партньор. Сексът няма да ви достави удоволствие, а и не е взаимно желан, особено ако имате до себе си партньори, родени в Риби които непрекъснато се обиждат.

КОЗИРОГ

Претенциите на вашите колеги и близки днес ви идват в повече. Едните искат да им помогнете, другите ви обсебват и искат постоянно да им обръщате внимание, а вие си имате планирана работа, която те няма да свършат вместо вас. Не се включвайте в рисковани инвестиции, само защото търсите лесна печалба. Честата смяна на настроенията е пречка в работата ви. В личните отношения проблемите са породени от недоволството на близките ви от ваши думи или действия. Не се надявайте, че ще се справите бързо с проблемите с интимната си половинка и ще се отдадете на сексуални удоволствия.

ВОДОЛЕЙ

Трудно можете да получите подкрепа, за да осъществите новите си идеи. Очаквайте изгодни делови предложения, които трябва да обмислите добре. Започнатите задачи ви носят успех, ако сте отговорни. Не се лишавайте от подкрепата на колегите си, която ще ви даде увереност. Любимите ви хора са изненадани от нежеланието ви да сте компромисни в отношенията си. Сексът тази вечер може да доведе до изглаждане на възникналите недоразумения и да не позволи тяхното задълбочаване.

РИБИ

Днес сте с променливо настроение, защото обмисляте пътуване, което е пречка да се справите със задачите си. Ще избегнете проблеми, ако сте внимателни. Не се поддавайте на влияние отстрани. Налага се да признаете, че успехите ви се дължат и на помощ оказана ви от вашите колеги. Имате възможност да изясните чувствата си и да се сближите с интимните си партньори. Вечерта бягате от романтичните мигове, а сексът няма да ви достави удоволствие.