Де факто ще бъдат следени всички, защото централизирана база данни ще отчита проверката и движението на притежателя на „дигитална лична карта“

Както сме го подкарали, до 2030 г. няма да има частна собственост. Нито личен автомобил. Няма да е възможно излизане от страната или дома без разрешение. Тотален контрол над парите и живота. Изключване на всеки несъгласен от икономическата система. Цифрова самоличност и цифрови пари.

Екстаз за „хуманистите с гилотината“, които се самоопределят за „либерални демократи“!

Как се стигна дотук?

Евроатлантическите правителства бомбардират държавите в Близкия изток, а оттам тръгват потоци мигрантски вълни към Европа. Това води до огромни дългове, за да бъдат посрещнати те, а оттам произлиза и „нуждата“ от инфлация, за да се обезценят тези дългове. Ясно е, че това е за сметка на покупателната сила на парите на гражданите.

Естествено, въвеждат и дигиталните цифрови валути (CBDC), с което сметките на фирми и физически лица да са директно към централните банки. И контролът да е пълен. А печатането на електронни/дигитални пари да е с един клик. Буквално.

Разбира се, има нужда и от външен враг за изнасяне на проблемите навън, за да няма бунтове вътре. Следва и военизиране на икономиката. Насочване на спестяванията на хората към война.

На народите логично им писва „псевдоелитът“ да се гаври с тях. Излизат на масови протести.

Но - о, tempora, o mores - много „демократично“ веднага се въвежда и „цифрова самоличност/идентичност“ (т. нар. дигитална лична карта). Задължителна. За да можеш да работиш. Сега във Великобритания. Скоро и тук.

Какво го „налага“?

„Борбата с нелегалната миграция“. Като че ли тя пада от небето тази миграция!

С новата цифрова самоличност де факто ще бъдат следени всички, защото ще е свързана с дигитална и централизирана база данни, която ще отчита проверката и движението на притежателя тази „дигитална лична карта“.

Когато се говореше за идеята, тя бе осмивана като „конспирация“. Както винаги - жабката се сварява постепенно. И неусетно. Иначе току-виж вземе да изскочи от тенджерата.

Днес всичко това е факт.

Чудесен механизъм за следене на протестиращи, на банкови и финансови операции на неудобни за властта, на навици за пътувания и личен живот.

Каквото тръгне от Великобритания - стига и до нас. Не забравяйте, че там на ден се извършват средно по 30 ареста за мнение, изразено онлайн. Или: 12 хиляди на година!

Вече над 2,5 милиона човека са подписали петицията срещу безобразието „цифрова самоличност“.

Както се вижда, в ЕС плавно и стремглаво си вървим по същите стъпки...