ЦСКА защити Радослав Златков

Три часа и половина преди старта на мача ЦСКА – Черно море от червения клуб излязоха с първа официална позиция през сезона. В нея клубът защити най-вече изпълнителния директор Радослав Златков, чиято оставка е искана от много фенове заради слабите резултати. Освен това ЦСКА обяви, че застава твърдо зад треньора Душан Керкез, който още няма официална победа начело на тима. Единственият успех на босненеца въобще е при представянето на отбора за новия сезон – 3:1 над Раднички (Ниш).

Ето позицията на ЦСКА без редакторска намеса:

Армейци,

Негативните резултати на терена в последните месеци категорично не отговарят на историческите стандарти и целите, които всички ние – ръководство, футболисти, треньори и привърженици – сме си поставили. Затова разбираме и споделяме болката и разочарованието.

В този изключително труден момент, искаме открито и ясно да заявим следното:

ЦСКА продължава да е в процес на дълбока трансформация – спортно-техническа, инфраструктурна, организационна. Той е свързан с взимането на много тежки решения, изисква време, търпение и консолидация.

Клубът ни пое исторически ход – изграждане на най-модерния стадион в България, на нов тренировъчен център в Панчарево, както и на детско-юношеска академия, в която младите ни таланти да се подготвят при възможно най-добрите условия. Всичко това е свързано с огромна финансова инвестиция, която се реализира с една фундаментална цел – ЦСКА да се върне на достойното си място както в България, така и на международната сцена.

Точно в този момент, в който ЦСКА преминава през етап на промяна, изграждане и обновление, считаме за важно да изразим своята категорична подкрепа към изпълнителния директор Радослав Златков.

ЦСКА винаги е бил повече от футболен клуб – той е символ на воля, устойчивост и характер. Радослав Златков е професионалист, който не просто изпълнява своите задължения, а работи със страст, отдаденост и дългосрочна визия за развитието на ЦСКА.

Макар неговите усилия често да остават в сянката на конкретните спортни резултати, те изцяло са насочени към стабилизиране на структурите, модернизация на процесите и подобряване на работната среда, така че ЦСКА да се развива устойчиво – както на терена, така и извън него. Независимо от изпълнителите.

Този път не е кратък и не е лек. В него има етапи, които включват тежки, непопулярни и понякога болезнени решения. Но без тях няма как да се изгради шампионски отбор, който да просъществува и да побеждава не само за един сезон, а за години напред.

Функциите на изпълнителния директор са ключови по отношение на всички административни, мениджърски, организационни, правни и финансови процеси в клуба. Те далеч надхвърлят спортно-техническите въпроси в първия отбор, както и селекционния процес, който се реализира от скаутското звено на ЦСКА, а изпълнителният директор води и финализира преговорните отношения по привличането на футболисти.

Клубът и изпълнителният директор декларират и твърдата си подкрепа към старши-треньора Душан Керкез, към неговия щаб, към скаутското звено и към всички служители на ЦСКА, които полагат неуморни професионални усилия за изграждането на силен шампионски отбор.

Армейци,

Търсенето на виновници и соченето с пръст са най-лесният път към провала. Но бъдете сигурни - всеки в ЦСКА носи своята отговорност за постигането на крайните цели на клуба според собствената си компетенция, правомощия, усилия и професионализъм.

Лесно е да се разединим, да търсим виновни, да изразим гняв. Но точно това е моментът да сме заедно. Да не позволим болката от неуспеха да ни раздели. Да покажем, че можем да носим този клуб и в тежките дни, не само в триумфите.

Ръководството на ЦСКА призовава "червената" общност да прояви нужното търпение и подкрепа. Изграждането на конкурентоспособен отбор изисква време, постоянство и доверие. Само заедно можем да върнем ЦСКА там, където му е мястото – на върха.

Бъдете сигурни - ценим всяко мнение, изказано с грижа към клуба, и вярваме, че чрез обединени усилия ще продължим напред – с гордо вдигнати глави и вяра в "армейското" бъдеще.

Един клуб. Една цел. Само ЦСКА!