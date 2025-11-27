Чудодейното забогатяване - всички (почти) ще обеднеете

Всякакви приказки колко е прекрасно еврото в Западна Европа са безсмислени

Стотици хиляди българи очакват на 1 януари 26 да станат богати. Това е напълно оправдано. Защото банковите сметки на тези българи ще се пръснат от стотици хиляди евро на 1 януари. Причината: тези българи искрено и щастливо вярват в ЕС, демократичните ценности, те знаят, че едва ли има по-вярно и добро от Запада. От тъмните години на комунизма, те се прекланят пред Запада и му се заклеват завинаги. Ето защо от тази чиста вяра в Запада, стотици хиляди българи ще станат богати, заради еврото, което ще напълни догоре сметките им - до пръсване!

Да, това е религиозната вяра в западната демокрация и ръждясалите и сметки... Да, шегувам се със стотици хиляди бг наивници, без извинение.

Ето защо: преди месеци бг властите излъгаха западните неокомунисти, че дефицитът тук е 3%, а инфлацията е 2.7-8%, за да ги приеме ЕС. Западните неокомунисти с удоволствие се оставиха да бъдат излъгани, всеки с ум в главата знае защо. Само че, сега дефицитът е 8%, а инфлацията е 5.3%. И това са официални данни на местните неокомунисти, на които никой българин с няколко грама мозък не вярва.

Да не говоря за българите с повече грама мозък. Не вярвайте на неокомунистите, защото: пред очите ви цените на всичко се качиха с около 30% и повече преди еврото! Неокомунистите и медиите им лъжат за някаква „потребителска кошница“ и пр. цени, които нямат нищо общо с очите ви. Абсолютно същото се случи в Германия, Италия, Испания, Хърватия, Словакия, Гърция, Холандия - преди еврото.

Обикновените хора, които познавам аз в Западна Европа ми казват сега, че цените там на всичко са се качили с около 80%-100% - на всичко, за последните години. Аз съм обикновен човек и затова вярвам на обикновените хора.

Запитайте се: защо Полша, Унгария, Чехия, Румъния, но също и Дания и Швеция до днес не искат еврото? Те по-глупави ли са от нас? Всякакви приказки колко е прекрасно еврото в Западна Европа, пред мен са безсмислени. Защото за нещастие я познавам добре и никак не ми харесва.

Ето какво ще се случи след еврото тук: цените отначало ще бъдат 1 към две в полза на лева. Но постепенно, за 2-3-4 години всички цени ще се изравнят, което значи, че вие, българите ще обеднеете със сто процента, т. е. до най-много 4 години животът ви ще стане 100% по-скъп отколкото е днес. Хиляда процента е сигурно, че ще обеднеете със сто процента, заради еврото! Това ли искате?

Искате ли бг богаташи, журналисти от лъжливите новини, наблюдатели от лъжливите новини, издатели от лъжливите новини, хора на изкуството-неокомунисти, бизнесмени-неокомунисти, профсъюзи-неокомунисти, неокомунисти-политици да забогатеят, заради ЕС и глупостта и пасивността ви? Да, това искате, затова ще обеднеете рязко след Нова година - милиони българи. Това ще бъде новогодишният ви късмет в баницата. А наградите? Путинист, рублофил, русороб, копейка, русофил, рашист! Може и тръмпанар.



*Oт Фейсбук