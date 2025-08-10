Шоколадът остава скъп след поредната слаба реколта от какао

Проблеми са застаряване на дърветата и болести по реколтата

След дъждовния сезон какаовите шушулки сега навлизат в пиковата си фаза на развитие

Еквадор увеличава производството

Голяма част от Западна Африка, където са базирани най-големите производители на какао в света, очаква поредна разочароваща реколта. Въпреки по-добрите метеорологични условия в сравнение с предишните сезони, структурни проблеми - като застаряване на дърветата и болести по реколтата, може да продължат да ограничават производството и да поддържат високите цени на какаото.

Според средната прогноза на осем търговци и анализатори, анкетирани от Блумбърг, очакванията са най-големият производител Кот д'Ивоар да събере 1,4 млн. тона какао в периода между октомври и март. Това е приблизително, колкото е очакваното общо количество на реколтата в тази държава през този сезон, казват запознати с данните.

В съседна Гана, където събирането на реколтата започва този месец, прогнозите са по-мрачни. Очаква се производството да бъде 620 хил. тона - значително под историческия рекорд на страната. Прогнозите за реколтата показват, че глобалното предлагане на какао вероятно ще остане ограничено, въпреки че по-слабото търсене предполага известно облекчавате на пазара след очакван недостиг от 40 хил. тона през настоящата година.

Съотношението между запасите и потреблението - ключов показател за предлагането спрямо търсенето, е близо до най-ниското ниво от поне 1981 г. насам, според данни на International Cocoa Organization. В САЩ запасите от какао в складове, наблюдавани от борсата, също са спаднали значително под средната си стойност за последните 10 години.

“Не очаквам значително възстановяване на производството”, заяви Оран ван Дорт, анализатор в Rabobank. След години на недостатъчни инвестиции “все по-вероятно е комбинираният потенциал на реколтата в Кот д'Ивоар и Гана да намалява от година на година”, допълни той.

Това оказва натиск върху производителите на шоколад и може да поддържа цените високи. Фючърсите на какаото са спаднали с около 40% от рекордното ниво от почти 13 хил. долара за тон, достигнато през декември, но цените остават значително над средната стойност за последните пет години.

JPMorgan прогнозира, че цените ще останат над 6000 долара за тон, а Citi очаква 7000 долара през следващата година - над двойно повече от дългосрочната норма.

“Този продукт ще се търгува на по-високи цени за по-дълго време”, казва Трейси Алън, стратег в JPMorgan. “Независимо от ситуацията с предлагането и дефицита през следващата година, няма да се върнем към средните нива за последните пет години в близко бъдеще”, допълни той.

В Западна Африка следващите три месеца са особено критични. След дъждовния сезон от април до юни какаовите шушулки сега навлизат в пиковата си фаза на развитие. Изобилието от дъждове през юни успокои опасенията преди сухия юли, но ако сушата продължи и през август, прогнозите могат да се влошат, според анализатора от Marex Ема Саниг.

Камерун се очертава като светъл лъч, като според Cocoa and Coffee Interprofessional Council на страната очаква производството да нарасне с 12% до 300 хил. тона, което е в противоречие с регионалната тенденция.

На други места цифрите са по-мрачни. Производството на какао в Нигерия, например, се очаква да спадне с 11% до 305 хил. тона през сезона 2025-26 г. спрямо прогнозираните 344 хил. тона през текущия сезон, който приключва през септември.

Муфутау Аболаринва, председател на Асоциацията на производителите на какао в Нигерия, казва, че промените в климатичните условия са намалили валежите, а силните ветрове са повредили свежите цветове и младите плодове, намалявайки броя на шушулките, които биха могли да допринесат за производството.

Дори и производството в региона да се подобри, то все пак ще бъде на ниско ниво след два слаби сезона. В крайна сметка това заплашва доминиращата позиция на Западна Африка на световния пазар, тъй като страни като Еквадор продължават да увеличават производството си, заяви Трейси Алън от JPMorgan.