Южна Корея и САЩ ще проведат мащабни съвместни военни учения от 18 август, съобщиха официални лица, въпреки че ще отложат част от годишните учения, които са източник на напрежение със Северна Корея, за по-късно през годината, пише Reuters.

11-дневните годишни учения, наречени Ulchi Freedom Shield, ще бъдат с подобен мащаб като през 2024 г., но коригирани чрез преместване на 20 от 40-те полеви тренировки за септември, заяви говорителят на Обединения комитет на началник-щабовете на Южна Корея Ли Сунг-джун.

Съюзниците се споразумяха да преместят някои части от учението за следващия месец поради фактори, "включително осигуряване на условия за обучение по време на екстремни горещини и поддържане на балансирана комбинирана отбранителна позиция през цялата година", заяви Ли на брифинг.

Тазгодишното учение ще изпробва усъвършенствания отговор на засилените ядрени заплахи от страна на Северна Корея, както и най-съвременните технологии, използвани в съвременните войни, каза Ли, визирайки конфликтите в Украйна и Близкия изток.

Учението ще включва сценарий за изстрелване на севернокорейска ракета, но няма да обхваща потенциален ядрен опит от страна на Пхенян, каза той. Решението за разсрочване на графика включва причини като екстремни метеорологични условия, каза Лий, като отрече зад този ход да стоят някакви политически фактори.

Ученията ще се проведат в момент, когато новото южнокорейско правителство на президента Ли Дже Мюн се стреми да подобри обтегнатите отношения с Пхенян и да съживи застоялия диалог със съседката си.