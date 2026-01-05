23 известни личности са арестувани при спецоперация в Турция

Общо 23 известни личности от Турция бяха арестувани днес в рамките на поредна операция срещу употребата на наркотици в развлекателната индустрия, проведена в Истанбул, Измир, Денизли и Мугла, съобщи ТРТ Хабер.

От съобщението на Прокуратурата става ясно, че е издадена заповед за задържане на 26 заподозрени по обвинения в "притежание на наркотици или упойващи вещества с цел употреба", "улесняване на употребата на наркотици" и "подтикване на лица към проституция, улесняване на този процес и посредничество или осигуряване на място за извършване на подобна дейност", като в рамките на операцията е установено, че е едно от издирваните лица вече се намира в затвора за друго престъпление, а две са извън страната.

Сред задържаните днес са актьорът Догукан Гюнгьор, моделът Биннур Бусе Алпер, създателите на съдържание Бурак Алтъндаг и Гизем Йозкьороглу, дизайнерът Селен Атмаджа и други.

Това е поредната акция срещу известни личности след няколко подобни операции през последните месеци. През октомври бяха разпитани певиците Хадисе Ачъкьоз и Ирем Дериджи, инфлуенсърите Дилян и Енгин Полат, актьорите Кубилай Ака, Каан Йълдъръм, Мерт Язъджъоглу, както и актрисите Беррак Тюзюнтач, Демет Евгар Бабаташ, Зейнеп Мерич Арал Кескини Йозге Йозпиринчиджи.

На 18 декември при друга операция в Истанбул бяха задържани поп певицата Алейна Тилки, създателката на съдържание Данла Билич и актрисата Ирем Сак, а на следващия ден – актрисата Саадет Езги Еюбоглу, мениджърът Есер Кючюкерол, модните консултанти Йигит Мачит, Мехмет Али Гюл и моделът Гизем Тюреди.

През декември бяха арестувани и известният продуцент Тимур Савджъ, създал сериалите „Мечтата на Ешреф“ (Eşref Rüya), „Мечтатели“ (Kavak Yelleri), „Разузнаване“ (Teşkilat) и „Великолепният век“ (Muhteşem Yüzyıl), както и президентът на истанбулския спортен клуб Фенербахче Садеттин Саран, който по-късно даде положителен тест за наркотици.

Операциите са част от продължаващите усилия на турските власти да ограничат употребата на наркотици в развлекателната индустрия и сред публични личности.