България е в топ 10 на Европа по ръст на туризма през 2025 г. (ВИДЕО)

Българският туризъм отчита силен ръст по всички основни показатели през 2025 г. Това заяви министърът на туризма в оставка Мирослав Боршош на брифинг в Министерския съвет. По думите му изминалата година се отличава с увеличение на броя туристи, нощувките и приходите и може да бъде определена като една силна и добра година за българския туризъм.

“2025 е една силна и добра година за българския туризъм, в резултат на целенасочената ни работа и доброто ни взаимодействие с общините и бранша.”

През 2025 г. броят на туристите у нас е нараснал с 5,8%, което е близо 50% по-висок ръст спрямо средния за Европа, което поставя България сред първите 10 държави в Европа по развитие и растеж на туризма.

“За първи път през тази година туристите надхвърлят 9,5 милиона. Това година, в която българският туризъм напълно може да каже, че се е възстановил от covid кризата. 16% са повече туристите спрямо 2019 година,” продължи министърът.

Министърът отчете и значителен ръст на няколко ключови пазара. Най-голямо увеличение е регистрирано от Турция – 61% повече туристи. Израелският пазар бележи ръст от 30%, а Германия – традиционно водещ и силно засегнат след пандемията – отчита увеличение от 24%. Боршош подчерта, че възстановяването на германския пазар е особено важно, тъй като той е бил сред основните за България преди COVID-кризата.