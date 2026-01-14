Данъчен консулт на "Труд news": Облагане на доходи от сделки на фондовите борси

Много хора търгуват със специфични финансови инструменти и печелят от покачването или понижаването на цените на акции, валути или суровини. Затова в рубриката на “Труд news” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това какъв е редът за плащане на данъци при търговия с някои от тези финансови инструменти.

Гражданин е придобил доходи от търговия с валути, акции, суровини и други на световните борси. Сделките са реализирани чрез брокер, с който има договор за разлика, без физическо придобиване на активите. Договорите за разлики (CFD) са финансови инструменти, чрез които се търгуват цените на акции, борсови индекси, валути, стоки, дори криптовалути. Чрез тях се търгуват само цените, а реално не придобивате активите. Поставен е въпросът: Какво е данъчното третиране на доходите от договора за разлики и в кое приложение на годишна данъчна декларация (ГДД) се попълват?

I Правила за облагане на доходите

Съгласно чл.4, т.9 от Закона за пазарите на финансови инструменти договорите за разлики (CFD) са вид финансови инструменти. За изясняване на характера на тези инструменти от НАП е отправено запитване до Комисията за финансов надзор, която посочва следното:

Договорът за разлики е деривативен финансов инструмент, който има за цел да осигури на притежателя дълга или къса експозиция към колебания в цената на даден базов актив. Договорът за разлики обикновено се сключва между инвеститор и инвестиционен посредник. Разликата между стойността на базовия актив, в момента на сключване на договора за разлика (отваряне на позиция) и цената на базовия актив, когато позицията се затваря, определя дали при търговията ще се реализира печалба или загуба. Когато инвеститорът придобие договор за разлика (открие дълга позиция) и впоследствие цената на базовия актив се повиши, инвеститорът реализира печалба. Ако цената на базовия актив се понижи след придобиването на договора за разлики, инвеститорът реализира загуба. Когато инвеститорът очаква цената на даден базов актив да падне, той може да открие къса позиция (позиция за продажба) на договор за разлики върху този базов актив.

Търговията с договори за разлики обикновено се осъществява при ливъридж. Ливъриджьт (финансов лост) е способ за търгуване със заемни средства, отпуснати от инвестиционния посредник. Ако ливъриджьт е 1:10, а инвеститорът има 100 лв. собствени средства в сметката си, той има възможност да търгува с 1000 лв.

На основание чл.33, ал.3 от ЗДДФЛ, облагаемият доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и от търговия с чуждестранна валута е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка.

Реализираната печалба/загуба за всяка сделка се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив. Когато финансови активи от един вид, издадени от едно лице, са с различни цени на придобиване и впоследствие се продава част от тях и не може да бъде доказано коя част се продава, цената на придобиване на всеки един от тях е средно претеглената цена, определена въз основа на цената на придобиване на държаните към датата на продажбата финансови активи от същия вид и издател.

Придобитите доходи от сделки (търговия) с договори за разлики (откриване и закриване на позиции) подлежат на облагане по посочения ред. Необходимо да се имат предвид следното:

- облагаемият доход се намалява с 10% разходи (чл.33, ал.3 от ЗДДФЛ);

- продажната цена включва всичко придобито от лицето във връзка с продажбата/замяната, включително възнаграждение, различно от пари (чл.33, ал.5 от ЗДДФЛ);

- цената на придобиване на акции, дялове и други финансови активи се определя по реда на чл.33, ал.6 от ЗДДФЛ и в общия случай това е документално доказаната цена на придобиване и пазарната цена на акциите и дяловете, в случай че същите са придобити при замяна;

В чл.34 от ЗДДФЛ е посочено, че годишната данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество се определя, като облагаемият доход по чл.33, придобит през данъчната година, се намалява с вноските, които лицето е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на чл.40, ал.5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), когато облагаемият доход по чл.33 се включва при годишното изравняване на осигурителния доход.

Доходите, облагани по реда на чл.33, ал.3 от ЗДДФЛ, се облагат с 10% данък върху годишната данъчна основа.

Облагаемите доходи от прехвърляне на права или имущество (от сделки (търговия) с договори за разлики (откриване и закриване на позиции)), придобити през данъчната година, подлежат на облагане годишно при подаване на ГДД и деклариране от физическите лица в приложение №5 “Доходи от прехвърляне на права или имущество”, част I “Формиране на облагаемия доход”, таблица 2 от ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ с код 508 “Продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи”.

За доходите от прехвърляне на права или имущество, в т. ч. и от продажба/замяна на финансови активи, към ГДД не се прилагат документи, доказващи реализирания доход.

II Когато действа като едноличен търговец

Посочените по-горе разпоредби не се прилагат за доходи от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на ТЗ, включително когато не е регистрирано като едноличен търговец. Дефинирането на едно физическо лице като търговец не се обвързва само с наличието или липсата на регистрация по реда на ТЗ. Търговското качество на физическото лице се разглежда с оглед характера на извършваните от него сделки и услуги.

Търговец е всяко лице, което по занятие извършва някои от дейностите, изброени в чл.1, ал.1 от ТЗ. Съгласно чл.1, ал.3 от ТЗ за търговец се смята и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин. В ТЗ не са посочени критериите, по които да се определи дали една дейност се извършва по занятие.

Когато едно лице е образувало предприятие, чиито дела се водят по търговски начин, доходите, включително от сделки с финансови инструменти, следва да се разглеждат като доходи от стопанска дейност на едноличен търговец. Тези доходи се облагат по реда на раздел II “Доходи от стопанска дейност като едноличен търговец”.

Ако дейността търговия с договори за разлики (откриване и закриване на позиции) се извършва системно и по занятие, доходите ще се третират като доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и ще подлежат на облагане по реда на чл.26, ал.1-6 от ЗДДФЛ с данък върху годишната данъчна основа (чл.26, ал.7 от ЗДДФЛ). На основание чл.26, ал.1 от ЗДДФЛ облагаемият доход от стопанска дейност като едноличен търговец е формираната по реда на Закона за корпоративно подоходно облагане данъчна печалба. Разходите за дейността могат да бъдат приспаднати при формиране на финансовия резултат, ако са документално обосновани.

Ставката на данъка върху годишната данъчна основа по чл.28 от ЗДДФЛ за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец е 15%. Реализираният доход се декларира в приложение №2 “Доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност по чл.29а от ЗДДФЛ” на годишната данъчна декларация от 1 март до 30 юни на годината, следваща годината на придобиване на дохода. Данъкът се внася до 30 юни на годината, следваща годината на придобиване на дохода.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.nexiazaharinova.com). Дружеството е част от 9-та в света международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и четири внучки.