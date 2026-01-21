Данъчен консулт на "Труд news": ДДС при покупка и продажба на служебен автомобил

Много фирми купуват автомобили, необходими за дейността им, като в някои случаи те са с 6+1 места. Затова в рубриката на “Труд news” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това какъв е редът за ползване на данъчен кредит в тези случаи. Допълнително разглеждаме правилата за плащане на ДДС при продажба на амортизиран фирмен автомобил.

I Покупка на автомобил 6+1 места

Дружество “Х” ЕООД възнамерява да купи електрически автомобил с фабрични 6+1 места, който ще бъде използван за извозване на клиенти на дружеството, основно турски гости на хотела и ресторанта или клиенти на фирми, с които работи. Поставени са въпросите:

1. Има ли право дружеството да приспадне данъчен кредит при придобивaне на автомобила?

2. Ще бъде ли налице право на приспадане на данъчен кредит, ако автомобилът бъде купен с пълен или частичен банков кредит или на лизинг?

Условията и редът за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит са уредени в разпоредбите на чл.68-чл.72 от ЗДДС. Съгласно чл.69, ал.1, т.1 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът - регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави.

За да възникне право на приспадане на данъчен кредит, трябва да е налице пряка връзка между получените от лицето стоки (в случая автомобил 6+1 места) и използването им за извършваните от него доставки, за които начислява данък.

Съгласно чл.70, ал.1 т. 4 и 5 от ЗДДС, правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато:

- е придобит или внесен мотоциклет или лек автомобил;

- стоките или услугите са предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на мотоциклети и леки автомобили по т.4, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали.

В параграф първи, т.18 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС е дадено определение на понятието “лек автомобил” за целите на закона. “Лек автомобил” е автомобил, в който броят на местата за сядане, без мястото на водача не превишава 5. Не е лек автомобил автомобил, който е предназначен за превоз на товари, или лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице.

При условие, че лекият автомобил е с брой места за сядане 6+1, монтирани от производителя, същият, както и стоките или услугите свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията му, не попадат в ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит по чл.70, ал.1, т. 4 и 5 от ЗДДС.

Следователно, при използване на закупения автомобил за извършване на облагаеми доставки, за които не са налице ограниченията по чл.70 от ЗДДС, правото на приспадане на данъчен кредит може да бъде упражнено при спазване на общите правила, регламентирани в чл.68-72 от ЗДДС.

Предвид обстоятелството, че автомобилът ще се ползва за извозване на клиенти на дружеството, обръщам внимание, че за да възникне право на данъчен кредит при придобиването му, следва да бъде използван за последващи облагаеми доставки, свързани с икономическата дейност на дружеството и ако направените разходи са документално обосновани.

Проверка относно наличието на право на приспадане на данъчен кредит се извършва от компетентния орган по приходите в хода на образувано административно производство. Преценка относно това дали са изпълнени изискванията на ЗДДС за възникване на право на приспадане на данъчен кредит се осъществява от органа по приходите въз основа на предоставените от лицето документи. Данъчно задълженото лице следва да докаже наличието на описаните по-горе предпоставки, за възникване на право на приспадане на данъчен кредит с всички допустими от закона доказателства, включително с издадени фактури и/или фискални бонове от ЕКАФП (при условие че фактура не се издава), пътни листове, командировъчни заповеди, документи за осчетоводяване на разходи и др.

Начинът на придобиване на автомобила - чрез покупко-продажба в брой, с банков кредит или на лизинг е ирелевантен към правото на приспадане на данъчен кредит.

II Продажба на автомобил

Дружество е регистрирано по ЗДДС. Предстои продажба на лек автомобил, купен от фирмата преди 15 години, за който е ползван данъчен кредит. Автомобилът е амортизиран. Купувачът ще бъде физическо лице, нерегистрирано по ЗДДС, гражданин на държава от ЕС и свързано лице по смисъла на ДОПК. Поставени са въпросите:

1. Каква е сделката съгласно ЗДДС и ще се дължи ли ДДС?

2. Каква фактура трябва да бъде издадена?

3. Има ли законово изискване към размера на продажната цена (данъчната основа)?

По първи и втори въпрос:

Доставка на стока по смисъла на ЗДДС е прехвърлянето на правото на собственост или на друго вещно право върху стоката, както и на всяко друго право на разпореждане със стоката като собственик, съгласно чл.6, ал.1 от ЗДДС. Облагаема доставка, съгласно чл.12, ал.1 от ЗДДС е всяка доставка на стока по смисъла на чл.6, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.

За определяне данъчния режим на доставка на стоки по ЗДДС е важно да се установи мястото на изпълнение на доставката. Мястото на изпълнение при доставка на стока, която не се изпраща или превозва, е мястото, където стоката се намира при прехвърляне собствеността и на всяко друго право на разпореждане със стоката като собственик или при фактическо предоставяне (в случаите на чл.6, ал.2 от ЗДДС), съгласно чл.17, ал.1 от ЗДДС. Съгласно ал.2 на чл.17 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът ѝ към получателя.

Мястото на изпълнение при доставка на стока се определя в зависимост от това дали стоката, предмет на доставката, се изпраща или превозва, или не. Доколкото при прехвърляне на собствеността върху стоката същата се намира на територията на страната, то мястото на изпълнение на тази доставка ще е територията на страната. В този случай доставката е облагаема по смисъла на чл.12 от ЗДДС и следва да се издаде фактура с реквизитите, определени в чл.114 от ЗДДС с 20% ДДС. Всяко данъчно задължено лице - доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока, съгласно чл.113 от ЗДДС.

По трети въпрос:

Съгласно чл.26, ал. 1 и 2 от ЗДДС данъчна основа е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това, дали доставката е облагаема, или освободена и се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, без данъка по този закон. Съгласно чл.27, ал.3, т.1, б. “а” от ЗДДС данъчната основа е пазарната цена при доставка между свързани лица (по смисъла на Параграф 1, т.34 от ДР на ЗДДС), когато данъчната основа, определена по реда на чл.26, е по-ниска от пазарната цена, доставката е облагаема и получателят няма право на приспадане на данъчен кредит (физическо лице).

В описания случай следва данъчната основа да се определи по правилата на чл.27, ал.3, т.1, б. “а” от ЗДДС и да е пазарната цена на стоката.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.nexiazaharinova.com). Дружеството е част от 9-та в света международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и четири внучки.