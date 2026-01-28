Данъчен консулт на "Труд news": Облагане на фирмена печалба от инвестиции в акции

Много фирми инвестират в акции и облигации на компании от страни от ЕС, търгувани на фондовите борси. Затова в рубриката на “Труд news” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това какъв е редът за плащане на данък върху печалбата от тези инвестиции.

Дружество е купило акции и облигации с инвестиционна цел в Италия. Всички купени финансови активи са търгуеми на регулиран европейски пазар и са заведени с ISIN номер.

Във връзка с тези инвестиции българското дружество е получило доходи от продажба на акции и облигации, както и доходи от лихви и дивиденти. Поставен е въпросът подлежат ли на облагане с корпоративен данък в България доходите от финансови инструменти, придобити в чужбина?

I Общи правила

Съгласно ЗКПО, данъчната основа за определяне на корпоративния данък е данъчната печалба. Данъчният финансов резултат (данъчна печалба/загуба) е счетоводният финансов резултат, преобразуван по реда на ЗКПО с данъчни постоянни разлики, данъчни временни разлики и с други суми в случаите предвидени в закона, по аргумент на чл.18 и чл.22 от закона.

Следователно, за да се определи данъчният финансов резултат, следва да е определен счетоводният финансов резултат, който се преобразува за данъчни цели по реда на ЗКПО.

В ЗКПО са регламентирани данъчни преференции по отношение на облагането на финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар, с които се цели развитие на последващата търговия с акции (вторичния пазар).

Разпоредбите на чл.44 и чл.196 от ЗКПО въвеждат облекчение за доходи от сделки с финансови инструменти, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл.152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансовите инструменти (ЗПФИ). Съгласно чл.44 от ЗКПО при определяне на данъчния финансов резултат се елиминират печалбите и загубите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на §1, т.21 от ДР на закона.

В тези случаи при определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се преобразува както следва:

- намалява се с печалбата от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на §1, т.21 от ДР, определена като положителна разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на тези финансови инструменти. Облекчението по този ред не се прилага за печалби от източник в чужбина, по отношение на които в спогодба за избягване на двойното данъчно облагане е предвиден метод за избягване на двойното данъчно облагане “освобождаване с прогресия”,

- увеличава се със загубата от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на §1, т.21 от ДР, определена като отрицателна разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на тези финансови инструменти.

II Печалба от финансови инструменти

На основание чл.196 от ЗКПО не се облагат с данък при източника доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на §1, т.21 от ДР на закона. Съгласно дефиницията в §1, т.21 от ДР на ЗКПО в понятието “Разпореждане с финансови инструменти” за целите на чл.44 и чл.196 попадат сделките:

- “а”: с дялове и акции на колективни инвестиционни схеми и на национални инвестиционни фондове, акции, права и държавни ценни книжа, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл.152, ал. 1 и 2 от ЗПФИ; “права” за целите на изречение първо са ценните книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала;

- “б”: сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава от ЕС, или в държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство;

- “в”: сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от национални инвестиционни фондове, допуснати за публично предлагане в страната; за обратно изкупуване се смята и разпределението на парични средства при ликвидация на национални инвестиционни фондове от затворен тип.

- “г”: сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или аналогични по вид сделки в друга държава от ЕС или в държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство;

- “д”: с акции, извършени на пазар на трета държава, който се счита за еквивалентен на регулиран пазар и за който Европейската комисия е приела решение относно еквивалентността на правната и надзорната уредба на третата държава в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти.

Дефиницията на понятието “регулиран пазар” (РП) в §1, т. 70 от ДР на ЗКПО препраща към понятието “регулиран пазар” по смисъла на чл.152, ал. 1 и 2 от ЗПФИ.

III В конкретния случай

При хипотезата, че са изпълнени изискванията на закона - финансовите инструменти са допуснати до търговия на регулиран пазар и финансовите инструменти отговарят на изискванията на §1, т.21 от ДР на ЗКПО, то разпоредбата на чл.44 от ЗКПО ще намери приложение в годината на разпореждането с финансовите инструменти (датата на падежа).

За прецизност следва да се отбележи, че облекчението по реда на чл.44, ал.1 от ЗКПО, не се прилага за печалби от източник в чужбина, по отношение на които в спогодба за избягване на двойното данъчно облагане е предвиден метод за избягване на двойното данъчно облагане “освобождаване с прогресия”. В конкретния случай, следва да се има предвид Спогодбата между България и Италия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху дохода и имуществото (СИДДО с Италия).

По отношение на данъчното третиране при разпределяне на дивиденти от инвестиции следва да се имат предвид чл.27, ал.1, т.1 и чл.47а от ЗКПО. Съгласно чл.27, ал.1, т.1 от ЗКПО, не се признават за данъчни цели счетоводните приходи в резултат на разпределение на дивиденти от местни юридически лица и от чуждестранни лица, които са местни лица за данъчни цели на държава от ЕС или друга държава - страна по Споразумението на Европейското икономическо пространство. Разпоредбата е съобразена със счетоводното отчитане на инвестициите по себестойностния метод.

Разпоредбата на чл.47а, ал.1 от ЗКПО е идентична, но е във връзка с данъчното третиране при разпределяне на дивиденти от инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал. В чл.47а, ал.4, т.1-4 от ЗКПО е регламентирано ограничаване от прилагане на намалението на счетоводния финансов резултат за данъчни цели, т. е. в тези случаи счетоводните приходите от дивиденти не се коригират за данъчни цели.

По отношение на счетоводни приходи от дивиденти, начислени от дружества извън горепосочените (местни за България юридически лица или дружества от държава от ЕС или друга държава - страна по Споразумението на Европейското икономическо пространство) ЗКПО не съдържа специални разпоредби. Това означава, че счетоводните приходи в резултат на разпределение на дивиденти в тези случай са признати (облагаеми) за данъчни цели и с тях не се преобразува (намалява) счетоводният финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат.

Необходимо е да се има предвид и чл.13 от ЗКПО, по силата на който когато в международен договор, ратифициран от България, има разпоредби, различни от разпоредбите на този закон, прилагат се разпоредбите на съответния международен договор. Такъв договор е СИДДО с Италия.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.nexiazaharinova.com). Дружеството е част от 9-та в света международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и четири внучки.