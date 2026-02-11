Данъчен консулт на "Труд news": Дължими осигуровки от едноличен търговец с ТЕЛК

Много хора имат регистриран едноличен търговец, но наред с това са собственици и на търговско дружество, а може да взимат и инвалидна пенсия. Затова в рубриката на “Труд news” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това какъв е редът за плащане на осигуровки в тези случаи.

Човек има регистрирана фирма - едноличен търговец, която е действаща, но той не упражнява трудова дейност чрез нея, а има назначен прокурист, който се осигурява по договор за управление и контрол. Човекът има и регистрирано ЕООД, с което работи и в което е осигурен само здравно, тъй като има решение на ТЕЛК.

Поставени са въпросите:

1. Как трябва да попълни Таблица 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход като се има предвид, че се осигурява само здравно през ЕООД и полага личен труд в него? Трябва ли да посочи и облагаемия доход от дейността на едноличния търговец, при положение че не упражнява трудова дейност и не се осигурява чрез него?

2. Ако дейността на ЕООД е само за два месеца през годината, как трябва да попълни Таблица 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход?

I Общи правила

Според чл.10, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл.4 или чл.4а, ал.1 от КСО и за който са внесени или дължими осигуровки и продължава до прекратяването ѝ.

Съгласно чл.4, ал.3, т.2 от КСО лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и лицата, които се облагат по реда на чл.26, ал.7 от ЗДДФЛ, подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство.

Лицата по чл.4, ал.3, т.2 от КСО са самоосигуряващи се по смисъла на чл.5, ал.2 от КСО. Осигуровките на самоосигуряващите лица са за тяхна сметка и се дължат авансово върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния осигурителен доход за съответната година. Те определят и окончателен размер на месечния осигурителен доход за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година, въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ, който не може да бъде по-малък от минималния и по-голям от максималния месечен осигурителен доход.

II Осигуровки за ЕТ

При определяне на годишния осигурителен доход за едноличните търговци и лицата, които се облагат по реда на чл.26, ал.7 от ЗДДФЛ, се взема предвид облагаемият доход по чл.26, ал.1 от ЗДДФЛ, без да се намалява със задължителните и доброволните осигуровки, размера на пренесената данъчна загуба по реда на ЗКПО и премии/вноски по застраховки “Живот” и застраховки “Живот”, ако са свързани с инвестиционен фонд (чл.3, ал.3, т.1 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДПОВ)).

При определяне на годишния осигурителен доход за физическите лица, упражняващи трудова дейност като собственици или съдружници в търговски дружества се вземат предвид възнагражденията, изплащани от дружествата, без получените дивиденти (чл.3, ал.3, т.2 от НЕВДПОВ).

Лицата, родени след 31 декември 1959 г., задължително се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд, ако са осигурени във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване (ДОО), с изключение на лицата, осигуряващи се по реда на чл.4б.

Самоосигуряващите се лица внасят здравни вноски авансово върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се и за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители и окончателно върху доходите от дейността и доходите по т.3, през календарната година, съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл.6, ал.9 от КСО.

Задължението за осигуряване за самоосигуряващите се лица (включително лицата по чл.4, ал.3, т.2 от КСО) възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване съгласно чл.1, ал.1 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ). При започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност самоосигуряващото се лице подава декларация (ОКд-5) до НАП в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.

На основание чл.4, ал.6 от КСО и чл.1, ал.6 от НООСЛБГРЧМЛ самоосигуряващите се лица по чл.4, ал.3, т. 1, 2 и 4 от КСО, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание. За лицата с отпусната пенсия, в ЗЗО няма изричен текст, аналогичен на чл.4, ал.6 от КСО, който да им дава възможност, когато упражняват дейност като самоосигуряващи се, да се осигуряват здравно само по тяхно желание. Затова лицата по чл.4, ал.3, т. 1, 2 и 4 от КСО са длъжни да се осигуряват здравно по реда на чл.40, ал.1, т.2 от ЗЗО за времето, през което упражняват трудова дейност, независимо че са пенсионери.

III В конкретния случай

Човекът е собственик на ЕООД, полага личен труд в дружеството, но е и едноличен търговец с определен (назначен) прокурист в предприятието на едноличния търговец. Чрез договора за прокура се предава управлението на едно предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, а прокуристът - управител се задължава срещу възнаграждение да постигне конкретни стопански резултати в договорения срок. В този случай търговецът може да бъде освободен от задължението за внасяне на осигуровки при определени условия, които трябва да са налице кумулативно, а именно:

- да не участва с личен труд в дейността на предприятието;

- да е представил декларация по чл.1, ал.2 от НООСЛБГРЧМЛ за прекъсване на дейност като самоосигуряващо се лице;

- да е упълномощил друго лице да управлява предприятието му чрез договор за прокура, вписан в търговския регистър, съгласно изискванията на Търговския закон (ТЗ).

Ако тези обстоятелства са изпълнени, едноличният търговец не се счита за осигурено лице на това основание и не е задължен да прави осигуровки според изискванията на КСО и ЗЗО. Но за целите на данъчното облагане и по-точно чл.50 от ЗДДФЛ, той е задължен да подаде годишна данъчна декларация за придобитите през годината доходи от стопанска дейност като едноличен търговец.

В конкретния случай човекът се осигурява само здравно в качеството на едноличен собственик на капитала на ЕООД - пенсионер и полага личен труд в собственото дружество, за което получава възнаграждение. За него ще възникне задължение за попълване само на Таблица 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход. При определяне на окончателния размер на осигурителния доход за здравно осигуряване на ред 13 в колона 5 на Таблица 2 от справката следва да включи само облагаемия доход от извършването на услуги с личен труд в дружеството и да го раздели на броя на месеците, през които е упражнявал дейност като самоосигуряващо се лице - собственик на търговско дружество.

Облагаемият доход от дейността на едноличния търговец, в който не упражнява лично трудова дейност в това качество и е сключен договор за прокура с друго лице да управлява фирмата срещу възнаграждение, не следва да бъде посочван на ред 13 от колона 5 на Таблица 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход и съответно да се извършва годишно изравняване на осигурителния доход от тази дейност.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.nexiazaharinova.com). Дружеството е част от 9-та в света международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и четири внучки.