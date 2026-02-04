Данъчен консулт на "Труд news": ДДС при продажба на ток от фотоволтаик на покрива

Много хора поставят фотоволтаици и продават излишната енергия. Затова в рубриката на “Труд news” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това какъв е редът за плащане на ДДС, ако човекът е регистриран като едноличен търговец. Допълнително разглеждаме облагане на ЕТ, който е и земеделски стопанин.

I. Продажба на електрическа енергия

Човек е собственик на Едноличен търговец “X”, като фирмата е регистрирана по ЗДДС. Той е изградил фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия върху недвижим имот, който е собственост на физическото лице. От името на физическото лице е сключил договор с електроразпределително дружество (ЕРП) за продажба на електрическата енергия. След проведен разговор с представител на ЕРП-то е получил отказ от тяхна страна за приемане на фактура с начислен ДДС, издаден от името на ЕТ “X”. Поставени са въпросите:

1. Документирането на продажбата на електрическата енергия как е правилно да се стане - от физическото лице или от името на регистрирания по ЗДДС ЕТ?

2. Какви фактури трябва да бъдат издадени относно бъдещи доставки на ел. енергия и от кого трябва да бъдат фактурирани?

Човекът, собственик и на регистриран по ЗДДС ЕТ, извършва производство и продажба на електроенергия чрез изградена ФЕЦ върху недвижим имот, собственост на физическото лице, като от свое име е сключило и договор за продажба на ел. енергията.

Следва да се има предвид, че физическо лице може да осъществява независима икономическа дейност в различни качества - физическо лице, земеделски стопанин, едноличен търговец, свободна професия и др., които да изискват различни вписвания в търговския регистър или регистър БУЛСТАТ, но данъчно задължено е самото физическо лице и именно то като данъчен субект подлежи на регистрация за целите на данъчното и осигурителното законодателство.

В случаите, когато физическо лице подлежи на вписване в специалния регистър по реда на ЗДДС, независимо в какво юридическо качество то осъществява независима икономическа дейност - физическо лице, търговец, селскостопански производител, свободна професия и т. н., за целите на облагането с ДДС данъчно задължено лице е физическото лице и то е правният субект, който подлежи на регистрация по ЗДДС.

В този смисъл е и разпоредбата на §1, ал.2 от ДР на ППЗДДС, според която физическите лица са длъжни да се идентифицират за целите на ЗДДС с получения при регистрацията си идентификационен номер по ДДС за всички извършвани от тях доставки, представляващи независима икономическа дейност. В аспекта на изложеното трябва да се подчертае, че физическите лица, които подлежат на регистрация по реда на ЗДДС, следва да имат само един идентификационен номер за целите на ЗДДС, независимо от броя на наличните вписвания по реда на Закона за регистър БУЛСТАТ или Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Във връзка с документирането на доставките по продажба на ел. енергия следва да имате предвид следното:

Издаването на фактура е регламентирано в чл.113, ал.1 от закона, като според посочената разпоредба всяко данъчно задължено лице - доставчик е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл.117.

Както се посочи по-горе, за целите на облагането с ДДС данъчно задължено лице е физическото лице и физическото лице е правният субект, който подлежи на регистрация по ЗДДС. Следователно, независимо в какво качество физическото лице извършва доставките, представляващи независима икономическа дейност - като едноличен търговец или само като физическо лице, в качеството му на регистрирано по ЗДДС лице същото следва да издава фактура по чл.113 от ЗДДС, в която е вписан регистрационният му номер по ЗДДС (освен в изрично предвидените в закона случаи, когато издаването на фактурата не е задължително).

Издадената фактура следва да съдържа реквизитите, посочени в чл.114 от ЗДДС и чл.78 от ППЗДДС. Предвид факта, че договорът с електроразпределителното дружество е сключен от името на физическото лице, като доставчик в издаваните фактури следва да бъде посочвано физическото лице.

Тъй като доставката на стока (електрическа енергия) е облагаема по смисъла на чл.12 от ЗДДС, за физическото лице възниква задължение за начисляване и на данък на основание чл.82, ал.1 от ЗДДС.

II. ЕТ е и земеделски стопанин

Човек има регистрация като ЕТ “XY”, което извършва търговска дейност с канцеларски стоки и производство и продажба на вино. Регистрирал се е като земеделски стопанин по ЕГН и има и служебен ЕИК за земеделска дейност. Дейността му като земеделски стопанин е лозарство. Отглежда винено и десертно грозде, като десертното грозде продава, виненото влага в производството на вино, а излишното продава. Поставен е въпросът: Как трябва да се извършва данъчното облагане за двете дейности - като ЕТ и земеделски стопанин?

На основание чл.16, ал.1 от ЗДДФЛ облагаемият доход и данъчната основа се определят за всеки източник на доход поотделно съгласно разпоредбите на същия закон.

Следователно определянето на вида на дохода е от изключително важно значение за целите на данъчното му облагане. Доходите от стопанска дейност като едноличен търговец са обособени като отделен вид доход в нормата на чл.10, ал.1, т.2 от ЗДДФЛ като при определянето на облагаемия доход и данъчната основа се прилагат съответно правилата на чл.26 и чл.28 от същия закон.

С регистрацията като едноличен търговец по Търговския закон (ТЗ) не се създава нов самостоятелен правен субект, а единствено физическото лице разширява правоспособността си в сферата на търговската дейност и сделки. След регистрацията на ЕТ, всяка една дейност, осъществявана от физическото лице системно и по стопански начин с цел реализиране на печалба следва да се определи като дейност на едноличния търговец.

На основание чл.2, т.1 от ТЗ, физическите лица, занимаващи се със селскостопанска дейност, не се смятат за търговци. Но предвид, че човекът е регистриран като ЕТ и като такъв извършва включително селскостопанска дейност, не би могъл да се позове на чл.2, т.1 от ТЗ. При определянето на облагаемия доход и на годишната данъчна основа следва да прилага чл. 26 и 28 от ЗДДФЛ.

Регистрираното като ЕТ физическо лице ще образува данъчна основа по реда на глава пета, раздел II от ЗДДФЛ за доходи от сделки, които е предприело без да обявява извършването им в търговско качество, когато:

1. Едноличният търговец е действащо предприятие, т. е. през данъчната година лицето извършва сделки като доставчик или получател в качеството си на ЕТ.

2. Извършваните съгласно т.1 търговски сделки съвпадат по предмет или обслужват извършвани сделки от друга стопанска дейност.

Предвид че дейността по производство на грозде е част от процеса на производство на вино, която дейност отчита чрез ЕТ - т. е. двете дейности са свързани, човекът няма да има възможност да се облага като земеделски стопанин по чл.29, ал.1, т.1 от ЗДДФЛ за дейността по производство на грозде. Поради фактът, че е регистриран като ЕТ и производството на грозде се отчита в предприятието, продажбата на част от гроздето няма да е дейност, извършвана от лицето в различно качество от търговец.

Като заключение се налага изводът, че извършваната дейност като регистриран ЕТ и земеделски стопанин ще се отчита изцяло чрез ЕТ и ще се облага по реда на чл.26 във връзка с чл.28 от ЗДДФЛ.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.nexiazaharinova.com). Дружеството е част от 9-та в света международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и четири внучки.