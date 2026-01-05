Директорът на Запорожката АЕЦ: Повторение на Чернобилската катастрофа в нашата АЕЦ е невъзможно

Точното възпроизвеждане на катастрофата в Чернобил в Запорожката атомна електроцентрала е практически невъзможно поради предприетите мерки след инцидента. Освен това Чернобилската и Запорожката атомна електроцентрала имат различни видове реактори. Това заяви пред руска медия Юрий Черничук, директор на Запорожката атомна електроцентрала.

Той посочи, че сценарият, който се е случил в Чернобил, е практически невъзможен на блоковете. "Те имат съвсем различен тип реактор – едноконтурен, докато ние имаме двуконтурен. След Чернобил бяха предприети редица технически и организационни мерки на реакторите РБМК-1000, които сега работят в редица руски централи. И точно повторение на събитията от Чернобил вече не е възможно“, каза Черничук.

Той уточни, че за да се случат последствия като тази в Чернобил, "началните точки, първоначалните събития, трябва да са различни“.