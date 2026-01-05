Русия усъвършенства иранските дронове „камикадзе“ с ракети „въздух-въздух“

Това далеч не е първата голяма модификация на дизайна на Shahed 136

Иранските безпилотни летателни апарати Shahed 136 за еднократна употреба, произвеждани по лиценз в Русия като Geran 2, са модифицирани, за да им осигурят възможности „въздух-въздух“. Военнослужещи от украинските въоръжени сили съобщават, че към самолета са били прикрепени преносими зенитно-ракетни комплекси „Игла“, пише Military Watch Magazine.

Shahed е бил оборудван с камера и радиомодем, а изстрелването на ракети се контролира от дистанционния оператор на дрона. Все още не е потвърдено дали тази конфигурация е експериментална или е била по-широко възприета. Оборудването на безпилотни летателни апарати с инфрачервено насочване с малък обсег далеч не е безпрецедентно, като украинските ВМС са интегрирали доставени от САЩ ракети „въздух-въздух“ с малък обсег AIM-9 на своите безпилотни дронове, за да насочват руски самолети над Черно море.

Украински офицери са отправили предупреждения към екипажите на авиацията относно новата заплаха.

Това далеч не е първата голяма модификация на дизайна на Shahed 136, направена в Русия, като са направени и други промени, които позволяват на самолета да поставя мини дълбоко зад вражеските линии, а също така са интегрирани нови компоненти за насочване, комуникационни връзки и подсистеми за противодействие на ракетни търсачки. Не се очаква варианти, оборудвани за роли „въздух-въздух“, да бъдат закупени в значителни количества и според някои оценки струват три или повече пъти повече от базовите варианти. Наличието на значителни количества преносими ракетни установки от съветската епоха обаче би могло да направи тази конфигурация по-жизнеспособна.

През октомври украински военни източници отбелязаха, че дроновете Shahed 136 са демонстрирали нова способност да поразяват динамични движещи се цели близо до фронтовата линия и са нараснали способността си да осигуряват непосредствена въздушна поддръжка на руските сухопътни сили. Нарастващата способност на дроновете за еднократна употреба динамично да търсят както стационарни, така и движещи се цели на украинска територия компенсира значително липсата на руските Въздушно-космически сили както на стабилни вериги за унищожаване на далечни разстояния, така и на въздушно превъзходство. Интегрирането на прости линии за данни в такива летателни апарати е посочено като един потенциално лесен начин да се направи Shahed 136 особено ефективен при насочване към тилова логистика, артилерийски части и системи за противовъздушна отбрана. Разширяването на производството гарантира, че са налични достатъчно дронове, които да се използват срещу по-малко важни бойни цели, като британски източници в средата на 2025 г. съобщават, че производството се е увеличило повече от десетократно от 300 на месец до над 100 на ден, докато индустрията остава на път да може да произвежда 500 дневно.