Повод за думите на говорителя на руското външно ведомство стана назначаването на бившия канадски външен министър Христя Фрийланд за извънщатен съветник на Зеленски

Сградата на украинската президентска администрация на улица "Банкова" в Киев се е превърнала в убежище за неонацисти. Така говорителят на руското външно министерство Мария Захарова коментира назначаването на бившия канадски външен министър Христя Фрийланд за нещатен съветник на президента на Украйна.

"Христя Фрийланд е внучка на нацисткия колаборационист Михайло Хомяк, който е издавал вестник "Krakovski visti" ("Краковски новини") в Краков, а по-късно и във Виена по време на германската окупация на Полша. Той е бил истински рупор на пропагандата на Райха, контролиран от нацистките разузнавателни служби", написа дипломатът в своя Telegram канал.

"Банкова е убежище за неонацисти, които с некрофилен екстаз изравят колаборационисткото минало на своите престъпни предци, клели се за вярност на Третия райх", подчерта говорителят на външното министерство.

Захарова също припомни, че именно Фрийланд е "стояла зад честването от страна на канадския парламент на нацисткия колаборационист Гунка, който е служил като доброволец в дивизия СС "Галиция".

По-рано в понеделник украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е назначил бившия канадски вицепремиер Христя Фрийланд за свой съветник по икономическо развитие, позовавайки се на нейния "опит в привличането на инвестиции".

"В този момент Украйна трябва да засили вътрешната си устойчивост както за възстановяването на Украйна, ако дипломацията даде резултати възможно най-бързо, така и за да укрепи нашата отбрана, ако поради забавянето на нашите партньори ще отнеме повече време за прекратяване на тази война", написа Зеленски в платформата X.

Фрийланд, която е от украински произход, е била вицепремиер на Канада от 2019 до 2024 г.