Сградата на украинската президентска администрация на улица "Банкова" в Киев се е превърнала в убежище за неонацисти. Така говорителят на руското външно министерство Мария Захарова коментира назначаването на бившия канадски външен министър Христя Фрийланд за нещатен съветник на президента на Украйна.
"Христя Фрийланд е внучка на нацисткия колаборационист Михайло Хомяк, който е издавал вестник "Krakovski visti" ("Краковски новини") в Краков, а по-късно и във Виена по време на германската окупация на Полша. Той е бил истински рупор на пропагандата на Райха, контролиран от нацистките разузнавателни служби", написа дипломатът в своя Telegram канал.
"Банкова е убежище за неонацисти, които с некрофилен екстаз изравят колаборационисткото минало на своите престъпни предци, клели се за вярност на Третия райх", подчерта говорителят на външното министерство.
Захарова също припомни, че именно Фрийланд е "стояла зад честването от страна на канадския парламент на нацисткия колаборационист Гунка, който е служил като доброволец в дивизия СС "Галиция".
По-рано в понеделник украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е назначил бившия канадски вицепремиер Христя Фрийланд за свой съветник по икономическо развитие, позовавайки се на нейния "опит в привличането на инвестиции".
"В този момент Украйна трябва да засили вътрешната си устойчивост както за възстановяването на Украйна, ако дипломацията даде резултати възможно най-бързо, така и за да укрепи нашата отбрана, ако поради забавянето на нашите партньори ще отнеме повече време за прекратяване на тази война", написа Зеленски в платформата X.
Фрийланд, която е от украински произход, е била вицепремиер на Канада от 2019 до 2024 г.