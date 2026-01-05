Путин одобри националните цели на Русия до 2030 г.

Президентът на Русия Владимир Путин одобри ключовите задачи на националните цели за развитие на страната до 2030 г. и възложи конкретни действия на правителството, Централната банка и регионалните власти, съобщи прессекретариатът на Кремъл, предават руски медии.

Икономически цели

Сред основните приоритети са възстановяване на икономическия растеж и стимулиране на инвестициите. Путин поиска ускорено внедряване на нови технологии, включително в социалната сфера и публичната администрация. Други задачи включват разширяване на вноса на стоки и услуги, които нямат руски аналози, преработка на националните проекти за постигане на технологическо лидерство и подготовка на предложения за развитие на биоикономиката.

Подкрепа за семействата

Президентът постави акцент върху преодоляване на демографските проблеми и увеличаване на държавната подкрепа за семействата, включително за подобряване на жилищните условия в зависимост от броя на децата. Ще се удължи периодът на изплащане на обезщетения за грижа за болни деца в многодетни семейства. Освен това ще бъдат въведени регионални програми за повишаване на раждаемостта, облекчени тарифи за такси за многодетни семейства и по-достъпен транспорт за деца с увреждания. Създава се и програма за насърчаване на отговорното бащинство.

Обществена сфера и инфраструктура

Путин възложи мерки за борба с интернет-мошениците, устойчиво развитие на „Поща Русия“ и усъвършенстване на екологичния туризъм в защитените територии. Също така са планирани инициативи за развитие на средното професионално образование, изграждане на дата центрове с оглед на енергийните мощности и законодателни промени за повишаване ефективността на държавните поръчки.

Президентът подчерта, че изпълнението на тези задачи е ключово за стратегическото развитие на страната и призова за координация между централната и регионалната власт.