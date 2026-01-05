Арктически пробив: Русия заобикаля санкциите с помощта на уникален ледоходен танкер

Русия продължава да заобикаля американските санкции върху износа на втечнен природен газ (ВПГ). Износът на газ от санкционираното съоръжение се осъществява през Арктика и на практика се задържа от един-единствен ледоразбивач, съобщава Bloomberg.

Отбелязва се, че на 5 януари санкционираният руски танкер Christophe De Margerie е бил забелязан акостирал на терминала Arctic LNG 2. Последният е под санкции от времето на 46-ия президент на САЩ Джоузеф Байдън.

Танкерът Christophe De Margerie е единственият танкер в руския търговски флот, който е способен да плава в ледени условия през цялата година. Проблемът, отбелязва изданието, е, че ледът около завода за втечнен природен газ 2 става твърде дебел за традиционните кораби през зимата. През декември 2025 г. един от танкерите дори не е успял да се приближи до терминала.

Междувременно танкерът Christophe De Margerie е построен на базата на модела Arc7. Той може да плава в условия на тежки ледове, което не е възможно за конвенционалните танкери, които не са придружени от ледоразбивач. Christophe De Margerie вече е доставил две партиди газ от завода до хранилището Saam в Мурманска област в Западна Русия. Оттам конвенционални газовози ще ги вземат и ще ги доставят до Китай, единственият известен купувач на руски санкциониран втечнен природен газ.

„Тази търговия вероятно ще продължи до отварянето на по-краткия източен морски път, когато ледът се разтопи през лятото. Продължаването на износа е тласък за Русия, която се опитва да увеличи продажбите на газ на фона на затягащите се западни ограничения и загубата на Европа като основен купувач“, отбелязва изданието.

Именно наличието на „Кристоф дьо Маржери“ позволява на „Арктик ВПГ 2“ да работи - макар и само с 25% капацитет. Русия в момента изпраща друг подобен кораб от Далечния изток - построеният в Русия ледоходен танкер за втечнен природен газ „Алексей Косыгин“.

Трябва да се отбележи, че руският президент Владимир Путин е решен да запази за себе си жизненоважен воден път в Арктика - Северния морски път. Русия е разположила целия си флот от ядрени ледоразбивачи в региона - това се случва за първи път в историята ѝ.

Същевременно, в рамките на преговорите със Съединените щати, Русия активно насърчаваше редица икономически инициативи за администрацията на Доналд Тръмп, включително проект за разработване на големи находища на природен газ в арктическите морета.