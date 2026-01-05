МО на Русия: Свалихме 50 украински дрона за пет часа

Системите за противовъздушна отбрана на Русия са унищожили 50 украински дрона в рамките на пет часа, съобщават руски медии, като се позовава на руското министерство на отбраната.

- 44 дрона са свалени над Белгородска област.

- 4 дрона – над Курска област.

- 2 дрона – над Липецка област.

При поредните удари на украинските сили са ранени двама души, сред които и шестгодишно дете, съобщават местните власти в Белгород.

Силите за ПВО унищожиха безпилотен летателен апарат в предградията на Воронеж, съобщи губернаторът на Воронежка област Александър Гусев. Няма информация за щети и разрушени сгради, добави той.