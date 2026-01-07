Испания към САЩ: Природните ресурси на Венецуела принадлежат на венецуелския народ

Делси Родригес посочи, че никой външен фактор не управлява Венецуела

Министърът на външните работи на Испания Хосе Мануел Албарес предупреди американското правителство, че „природните ресурси на Венецуела принадлежат на венецуелския народ“, след като Доналд Тръмп заяви, че южноамериканската страна ще му предостави 50 милиона барела петрол, съобщава El País.

„Експлоатацията на природните ресурси е една от най-важните характеристики на суверенитета на една държава. Природните ресурси на Венецуела принадлежат на венецуелския народ“, подчерта той в интервю за RNE.

Освен това американският президент Доналд Тръмп и неговият екип продължават да заплашват, че ще завземат Гренландия. В съобщение на Белия дом се твърди, че „придобиването на Гренландия е приоритет за националната сигурност на САЩ“ и че „прибягването до армията е вариант“.

Испанският президент Педро Санчес заяви във вторник, че Испания няма да приеме „заплахата за целостта на Дания“ и увери, че американската операция срещу Венецуела от миналата събота, при която беше арестуван Николас Мадуро, „създава много опасен прецедент“. Във Венецуела временната президентка Делси Родригес посочи, че никой външен фактор не управлява Венецуела.