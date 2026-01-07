Италия няма да изпрати миротворци в Украйна

Мелони повтори редица фиксирани точки от позицията на италианското правителство

Италия няма да изпраща свои военни в Украйна в рамките на бъдещите гаранции за сигурност. Това се казва в изявление на сайта на италианското правителство след срещата на "Коалицията на желаещите“ в Париж.

Конструктивната и конкретна среща предостави възможност за потвърждаване на високо ниво на сближаване между Украйна, Съединените щати, Европа и други партньори и беше посветена на усъвършенстване на гаранциите за сигурност, вдъхновени от член 5 от Атлантическия алианс, както отдавна предлага Италия. Тези гаранции ще бъдат част от по-широк пакет от споразумения, които ще бъдат приети в тясно сътрудничество с Вашингтон, за да се гарантира суверенитетът и независимостта на Украйна, включително чрез ефективен и добре структуриран механизъм за наблюдение на желаното прекратяване на огъня и укрепване на украинските военни сили.

В този контекст всички членове на коалицията също така се съгласиха за важността и необходимостта от поддържане на висок колективен натиск върху Русия.

Потвърждавайки подкрепата на Италия за сигурността на Украйна, в съответствие с това, което последователно се прави, президентът Мелони повтори редица фиксирани точки от позицията на италианското правителство по въпроса за гаранциите, по-специално изключването на разполагането на италиански войски на място.

Доброволният характер на участието на страните от Коалицията в многонационалните сили и спазването на конституционните процедури за решения в подкрепа на Украйна в случай на бъдеща атака, както е посочено в приетото изявление, отразяват принципи, които Италия многократно е потвърждавала.