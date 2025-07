Macan достигна кота 1 милион

Компактният SUV модел на Porsche е бестселър

Юбилейният екземпляр е електрически с мощност 408 к.с.

През миналата седмица заводът на Porsche в Лайпциг премина производствената квота от 1 милион сглобени автомобила Macan. Компактният SUV модел се асемблира там от 2013 г. насам и оттогава натрупа голяма популярност в световен мащаб. През изминалата 2024 година са предадени 82 795 броя на крайни клиенти.

Връзката между Macan и Лайпциг е неразривна, коментира Герд Руп, председател на Управителния съвет на Porsche Leipzig. И добавя: „Моделът е израз на растеж и промяна, той символизира както разширяването на обекта в пълноценен завод между 2011 и 2013 г., така и началото на навлизането му в ерата на електрическата мобилност.“

Решението да се избере Лайпциг като производствено съоръжение за Macan е взето през 2011 г., а това от своя страна изисква значително разширяване на бившия завод за краен монтаж и превръщането му в пълноценно предприятие със собствени цехове за каросерии и боядисване. По този начин са създадени 1500 нови работни места.

„Благодарение на Macan през последните 12 години Porsche се превърна в един от най-важните икономически двигатели и работодатели в региона на Централна Германия“, допълва Руп. През 2024 г. в производство влиза второто поколение на Macan. Новият модел има изцяло електрическо задвижване.

Заводът отново се разширява с изграждането на допълнителен цех за каросерии и съоръжение за производство на мостове. Днес заводът произвежда автомобили с три вида задвижвания – с двигатели с вътрешно горене, хибридни и електрически. Те се сглобяват на една производствена линия с висока степен на гъвкавост.

Юбилейният едномилионен автомобил е Macan 4, боядисан в ефектен металиков светлосин цвят Frozen Blue. Сред акцентите на оборудването на конкретния модел са двуцветен кожен интериор в цветове черно и светъл беж, адаптивни спортни седалки, отопляем спортен кожен GT волан, Head-up дисплей с технология за добавена реалност и панорамен покрив.

Благодарение на мощността си при активирана функция overboost до 300 кВт (408 к.с.) Macan 4 ускорява от 0 до 100 км/ч за 5,2 секунди и достига максимална скорост от до 220 км/ч. Моделът е оборудван с мощна високоволтова батерия с брутен енергиен капацитет от 100 кВтч, осигуряваща пробег до 612 километра. С възможност за зареждане с постоянен ток с мощност от 270 кВт на съвместими 800-волтови зарядни станции батерията може да се зареди от 10 до 80 процента за приблизително 21 минути.

Едномилионният Macan беше предаден на новия си собственик Щефан Шмит от Кил в специалния център Porsche Experience, разположен в завода в Лайпциг. „Смятам Macan за вълнуващ не само заради спортните му качества, но и заради изключителното удобство при ползване в ежедневието“, отбелязва 62-годишният купувач.

Получаването на нов автомобил от завода в Лайпциг включва тестово шофиране на собствената писта на предприятието с идентичен модел. По този начин клиентите имат възможност да се запознаят с новия си автомобил под експертното ръководство на инструктор и да изпитат поведението му на границата на възможностите.

Спортен и удобен за всеки ден

Macan и Panamera идват от Лайпциг

Заводът на Porsche в Лайпциг започва производствена дейност през 2002 г. Тогава това е вторият производствен обект на марката наред с този до централата в Щутгарт-Цуфенхаузен. В него работят около 5000 служители. Освен бестселърът Macan в момента там се произвежда и спортната лимузина Panamera. До 2017 г. в Лайпциг се сглобява и SUV моделът Cayenne, както и легендарният суперавтомобил Carrera GT в периода от 2003 до 2006 г.

Обектът включва и център Porsche Experience със състезателна писта и офроуд трасе. Заводът е носител на множество награди за своето интелигентно производство и устойчиви практики, включително отличието Lean and Green Management Award през 2021 г. и Factory of the Year през 2023 г.

Произвежданите в Лайпциг модели Macan и Panamera от изминалата 2024 г. са в своите нови поколения, които са едни от най-модерните и високотехнологични спортни и луксозни автомобили в света. Macan продължава да се произвежда и в първото си поколение с вътрешно горене, но за държави извън Европейския съюз.