Зодия Везни: Търсенето на хармония между любов, кариера и казино игри

Баланс във всичко - това най-кратко, но и най-добре описва представителите на зодия Везни. Самото ѝ име подсказва за същността на характера на хората, родени между 22 септември и 22 октомври.

Какъв е характерът на родените под този знак?

Хора всякакви, а в световен мащаб представителите на тази зодия са буквално стотици милиони. И все пак някои черти на характера се срещат по-често от други. При Везните тези неща са отчетливо изразени, но в никакъв случай не е толкова експресивно, че дори и крещящо като при Лъв, Скорпион или Овен.

Везните са въздушен елемент, а тяхната силна планета е Венера. Честността е неизменна добродетел за този зодиакален знак - родените в края на септември и през по-голямата част от октомври не приемат неправдата и несправедливостта. Тези неща им пречат на органично ниво, затова и вътрешният им мотор го води непрекъснато и неизменно към търсене на баланс и хармония.

Умеят да общуват и да бъдат дипломатични

Желанието за постигане на равновесие се усеща и в социалната комуникация на Везните. Те са общителни и с лекота намират общ език с различни типове събеседници и партньори. Хората от тази зодия имат вроденото умение да бъдат дипломатични и дори когато се наложи да казват или вършат неприятни за другите неща, го правят така, че да не ги обидят.

Силата им комуникацията помага да вървят напред в живота. Често хората от тази зодия отиват далеч и пробиват до нива в кариерата, които никой не е очаквал от тях.

Красотата и хармонията са свързани

Везните също така се открояват с високите си естетически стандарти. Изискан стил и добър вкус - трудно е да се намери представител на тази зодия, за когото тези определения да звучат неподходящо. Родените през октомври ценят красотата и я търсят във всичките ѝ форми и измерения, защото тя неизменно е един от изразителите на хармонията.

Везните също имат своите слабости

Никой не е перфектен, като това се отнася и до хората, родени под този астрологичен знак. Везните могат да видят добре различните аспекти в една ситуация, но понеже не обичат да се конфронтират, понякога действат нерешително. Техният идеализъм и склонност към романтика понякога ги водят до прекалена наивност. Дипломатичността на зодията може да се обърне и срещу тях, когато започнат да се влияят твърде много от хората около себе си.

Хаосът (п)обърква Везните, но те не го оставят да ги завладее

От всичко казано дотук очевидно безпорядъкът е това, което смущава най-много хората от тази зодия. Дори когато става дума за нещо толкова стихийно на пръв поглед, каквото са казино игрите със своята непредсказуемост, Везните не обичат да стават жертви на хаоса, въпреки че той несъмнено ги (п)обърква. С течение на времето и с вродената си търпеливост октомврийските рожденици успяват да канализират тази енергия и да я впрегнат в своя полза.

Така че ако искате да ядосате някоя от Везните - просто я поканете в разхвърляна стая, за да я извадите от равновесие. Но скоро след това ще видите, че хармонията се възстановява много бързо и едва ли не неусетно.

