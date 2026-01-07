Още по темата: Във Франция поискаха отстраняването на Макрон заради изпращането на войници в Украйна 07.01.2026 12:52

Според бившия сръбски вицепремиер Западът контролира напълно случващото се, докато мненията на самите украинци не интересуват никого

Никой не е питал европейските граждани дали са готови да се бият с Русия и да жертват живота си

Конфликтът в Украйна не е неконтролируем и е изцяло контролиран от Запада, който се надява да изтощи Русия, като използва украинците като инструмент за натиск. Това заяви бившият сръбски вицепремиер Александър Вулин в интервю за агенция ТАСС.

"Първо, не вярвам в неконтролиран конфликт – че нещо може просто да излезе извън контрол. Някаква "неконтролирана" френска дивизия не може просто да се появи и да се присъедини към битката. Предоставянето на сателитна поддръжка или далекобойни оръжия за удари срещу Русия не може да се случи неконтролирано. Това е строго контролиран конфликт", подчерта той.

Според Вулин Западът напълно контролира случващото се, а мнението на самите украинци не ги интересува. "Никой не пита украинците за нищо там. А Западът държи всичко под контрол и се надява, че като настройва украинците срещу Русия, може да я изтощи", заяви сръбският политик.

Той постави под въпрос и самата логика на стратегията на Запада, която предполага военно поражение на ядрена сила. "Ако някой не разбира, че ядрена сила не може да бъде победена, значи е или луд, или умишлено преследва определена цел. Как може човек да победи ядрена сила, независимо дали става дума за САЩ, Китай или Русия?", попита Вулин.

Той също така критикува подхода на Европейския съюз, отбелязвайки, че Брюксел формулира бюджети и политически решения, базирани на сценарий за победата на Украйна над Русия, сценарий, в който дори Киев не вярва. "Очевидно това няма да се случи. Но точно на това се основават решенията на Европейския съюз", отбеляза той.

Според събеседника на агенцията, никой не е питал европейските граждани дали са готови да се бият с Русия и да жертват живота си. "Никой не е питал европейците дали са готови да умрат за Украйна във война срещу Русия. Точно както нас, сърбите, никой никога не ни е питал дали искаме да се присъединим към Европейския съюз", отбеляза Вулин.

Взаимодействие между Сърбия и ЕС

Бившият вицепремиер на Сърбия уточни, че критичният му поглед към ЕС се е формирал след личния му опит от работата с Брюксел. "Когато сътрудничих с Европейския съюз по Брюкселския диалог, бях умерен евроскептик. След това станах ожесточен противник на ЕС, защото ги познавах. Европейският съюз се управлява от лъжци", обясни политикът, припомняйки, че ЕС не е изпълнил ангажимента си за създаване на Общността на сръбските общини в Косово, въпреки подписаните преди повече от 10 години споразумения.

В заключение той подчерта, че посланието му е адресирано не до Русия, а до гражданите на Европа. "Попитайте вашите политически представители, които решиха от ваше име, че трябва да се биете с Русия и да изпратите децата си там. Ние, сърбите, знаем по-добре от повечето хора какво е война и затова призоваваме за всичко възможно, за да се постигне мир", заключи той.