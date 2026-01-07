Във Франция поискаха отстраняването на Макрон заради изпращането на войници в Украйна

Лидерът на френската дясна партия "Патриоти" Флориан Филипо призова за отстраняването на френския президент Еманюел Макрон от власт след изказването му за готовността си да изпрати няколко хиляди войници в Украйна след евентуално споразумение за прекратяване на огъня.

Макрон направи въпросното изявление във вторник след срещата на така наречената "коалиция на желаещите" в Париж .

"Макрон очевидно иска война! Да отмени (президентските – бел. ред.) изборите през 2027 г.? Да манипулира французите със страх? Да ги подтикне да създадат "европейска армия"? Разбира се, това е! След това го отстранете от власт!", написа Филипо в социалните мрежи.

Политикът отбеляза, че само Великобритания сериозно иска да изпрати войски в Украйна, докато други страни разбират, че тази стъпка би означавала война с Русия.

Руското външно министерство по-рано заяви, че всеки сценарий, включващ разполагане на войски на държави-членки на НАТО в Украйна, е категорично неприемлив за Русия и рискува рязка ескалация, припомня РИА Новости. Министерството нарече изявленията, направени във Великобритания и други европейски страни, относно възможността за разполагане на контингент от държави-членки на НАТО в Украйна, подбуждане към продължаване на военните действия. Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков също заяви, че властта в Киев трябва да вземе решение и да започне преговори. 

