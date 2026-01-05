В защита на децата: Великобритания забрани рекламите на вредни храни по телевизията и онлайн

Правителството в Лондон твърди, че новите правила ще премахват до 7,2 милиарда калории от детските чинии всяка година

Великобритания въведе национална забрана за рекламиране на нездравословна храна (бел. ред.- позната като junk food) по телевизията и онлайн като част от усилията на правителството за справяне с нарастващото детско затлъстяване.

Съгласно новите правила, храни и напитки, класифицирани като високо съдържание на мазнини, сол и захар (HFSS), не могат да бъдат рекламирани по телевизията преди 21:00 часа местно време или промотирани чрез платена онлайн реклама по всяко време.

"Децата ще бъдат защитени от прекомерно излагане на реклами за нездравословни храни по телевизията и онлайн", се казва в изявление на Министерството на здравеопазването.

От здравното ведомство заявиха, че се очаква разпоредбите да намалят броя на децата, живеещи със затлъстяване, с 20 000 и да донесат около 2 милиарда паунда (2,68 милиарда долара) ползи за здравето с течение на времето.

Според официални данни 22,1% от децата в Англия живеят с наднормено тегло или затлъстяване в началото на началното училище, като процентът се увеличава до 35,8% към момента на завършване на училище.

Министърът на здравеопазването Ашли Далтън посочи, че ограничаването на рекламите за нездравословна храна преди 21:00 часа и забраната на платените онлайн реклами ще ограничат прекомерното излагане на нездравословни храни и ще помогнат за по-лесния избор на по-здравословни храни за родителите и децата.

Катрин Дженър, изпълнителен директор на Алианса за здраве при затлъстяване, приветства решението, заявявайки, че децата най-накрая ще бъдат защитени от "най-обидните" реклами за нездравословна храна.

Колет Маршал, главен изпълнителен директор на Diabetes UK, обясни, че необходимостта от подобряване на здравето на децата "никога не е била по-голяма", тъй като диабет тип 2 продължава да се увеличава сред младите хора.

"Затлъстяването е основен рисков фактор за диабет тип 2 и състоянието може да доведе до по-тежки последици при младите хора, излагайки ги на риск от сериозни усложнения като бъбречна недостатъчност и сърдечни заболявания", каза тя, цитирана от Anadolu Agency.