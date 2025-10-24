Гръцките домакинства са похарчили четири млрд. евро повече, отколкото са спечелили през 2024 г.

През 2024 г. е регистриран дефицит във външния баланс на стоките

Разполагаемият доход на домакинствата се е увеличил с 4,5% през 2024 г., като според данни на Гръцкия статистически орган (ELSTAT), публикувани в четвъртък, той е възлизал на 158,6 милиарда евро, в сравнение със 151,7 милиарда евро през 2023 г., съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Крайните потребителски разходи на домакинствата и нестопанските организации, обслужващи домакинствата, са се увеличили с 4,6% през 2024 г. в сравнение с 2023 г., т.е. от 155,4 милиарда евро на 162,6 милиарда евро.

Това означава, че миналата година потребителите в Гърция са похарчили четири милиарда евро повече, отколкото са спечелили, било то чрез спестяванията си, било чрез незаконната икономика.

Нормата на спестяване на домакинствата (брутни спестявания към брутен разполагаем доход) е отрицателна през 2024 г., на ниво -2,5% в сравнение с -2,4% през 2023 г.

Освен това, според данни на ELSTAT, еволюцията на инвестиционния процент в сектора на нефинансовите корпорации – определен като съотношението на брутното образуване на основен капитал към брутната добавена стойност – е била 25,2% през 2024 г. в сравнение с 25,1% през 2023 г.

Също така, през 2024 г. е регистриран дефицит във външния баланс на стоките и услугите в размер на 13,1 милиарда евро, в сравнение с дефицит от 10,8 милиарда евро през 2023 г.