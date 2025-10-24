Популярна гръцка дестинация въвежда „културна такса“ за туристите

Още по темата: Гърция въвежда сертификат за хотели, приемащи домашни любимци 10.10.2025 15:03

Община Загори е съставена от 46 селища

Посетителите на община Загори ще бъдат задължени да плащат „културна такса“ от 0,75 евро на вечер за престой в хотели или краткосрочни наеми, което е първата инициатива от този специфичен вид в Гърция, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Решението, подписано съвместно от министъра на вътрешните работи Теодорос Ливаниос и министъра на културата Лина Мендони, е следствие от включването на региона в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

Според решението, таксата ще се заплаща от посетителите след престоя им и преди заминаване и ще бъде включена във фактурата на мястото за настаняване.

Приходите от новата такса ще бъдат разпределени на община Загори.

„Съвместното министерско решение току-що беше издадено. След това ще бъде сформирана комисия с членове от община Загори, Министерството на културата и Министерството на вътрешните работи, която ще реши кои проекти ще бъдат финансирани с приходите“, каза кметът на Загори Йоргос Сукувелос в интервю за Kathimerini.

Напоследък районът отбеляза значителен растеж на туристическата инфраструктура, като хотели, апартаменти под наем и имоти за краткосрочно отдаване под наем се разрастваха като гъби в целия регион.