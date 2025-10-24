Мафията проникна в италиански футболен отбор - от продажбата на билети до линейките

Juve Stabia от италианската футболна лига Серия Б зарадва феновете си с поредицата си от успехи на терена

Билетите, кетърингът, почистването, охраната и дори линейките на италиански футболен отбор са били превзети от мафията, според твърдения, след като назначени от съда администратори се намесиха, за да поемат контрола, пише The Times.

Juve Stabia в Кастеламаре ди Стабия близо до Неапол възхити феновете с поредицата си от успехи и отборът беше на косъм от промоция в най-високата дивизия на Италия миналия сезон. Но това привлече вниманието на прокурорите, които се борят с мафията, които твърдят, че местната мафия Камора се е промъкнала в дейностите за печелене на пари в клуба и го е превърнала в „инструмент“ на организираната престъпност.

„Очевидно е, че те са били присъствали във всички области, от придвижването на отбора с автобус, линейките, продажбата на напитки, продажбата на билети и контрола на билетите, до сигурността вътре в стадиона“, каза антимафиотският прокурор Никола Гратери. „Беше пълен пакет от 360 градуса. Играчите трябваше само да играят, Камората се грижеше за останалото.“

Никола Гратери казва, че местен мафиотски клан е бил привлечен от възможностите за печелене на пари в клуба.

Разследването започна през февруари, когато полицията идентифицира един от стюардите на клуба като известен мафиот. Той беше и шеф на хардкорните „ултра“ фенове на отбора и трябваше да изтърпи забрана за влизане на стадиона. „Аз мога да правя неща тук, на стадиона, които вие не можете“, казал мъжът на полицаите.

Разследващите открили, че местният мафиотски клан Д'Алесандро давал на забранени мафиоти билети, запазени за фенове под 12-годишна възраст. Синът на затворен бос, който играел в младежкия отбор, бил подслушан по телефона да се оплаква на баща си, че не може да си спечели място в първия отбор. „Напомни им кой си“, казал баща му.

„Сега разбирате, че това потвърждава това, което казваме от десетилетия: мафията е навсякъде, където има пари и власт“, каза той.

Той добави, че мафията също се е опитвала да спечели благоразположението на местните жители чрез връзките си с клуба, точно както в миналото, когато е дарявала големи суми на църкви и е организирала религиозни шествия.

„Мафията е присъствала и се е рекламирала чрез футболни отбори, както в миналото с църквата, като се е показвала близка до свещениците, близка до епископите, щедра към църквата“, каза Гратери.

Сега клубът ще се управлява от назначени от съда администратори, като през тази година ирландската холдингова компания Brera Holdings придоби 52% от акциите му. В изявление на клуба се посочва, че акционерите и ръководството „дори не са заподозрени в връзки с мафията или престъпни кръгове“.

Италианският върховен антимафиотски магистрат Джовани Мелило заяви, че Juve Stabia е само последният клуб, станал мишена на мафията, след като разследвания разкриха проникване на мафията във Фоджа в Пулия и Кротоне в Калабрия.