Гръцкият премиер към Анкара: Турция не отговаря на критериите за SAFE

Още по темата: Мицотакис: Поддържането на отворени канали за комуникация с Анкара не означава консенсус по всички въпроси 25.09.2025 16:36

Бих искал Турция да промени становището си

От срещата на Европейския съвет в Брюксел гръцкият премиер Кириакос Мицотакис отправи ясно послание към Анкара, като подчерта, че Турция „не отговаря на критериите за включване в програмата SAFE“ и я призова да преразгледа позицията си по въпроса за casus belli, съобщава To Vima.

„Няма нужда да повтарям, че докато Турция поддържа casus belli срещу Гърция и продължава да оспорва суверенитета на гръцките острови в Егейско море, за нас е очевидно невъзможно да се съгласим с такова участие“, заяви категорично Мицотакис. „Бих искал Турция да промени становището си по тези въпроси, за да можем да проведем смислена дискусия. Но не предвиждам това да се случи в близко бъдеще.“

По отношение на европейската отбранителна политика гръцкият лидер подчерта значителния напредък, постигнат в посока на обща европейска отбранителна рамка, като изтъкна включването на националната клауза за изключение и напредъка на програмата SAFE, която насърчава съвместни отбранителни проекти и доставки.

Той приветства нарастващото признание на предишни национални инициативи като приоритети на ЕС и припомни по-ранното предложение на Гърция и Полша за европейски противоракетен щит, целящ укрепване на защитата по границите на Съюза.

„От решаващо значение е Европа да признае, че всеки голям отбранителен план трябва да обхваща всичките й граници, а не само източната част“, подчерта той.

По въпроса за финансирането Мицотакис призна, че „идеята за общ европейски отбранителен фонд за проекти от обща полза все още не е узряла“, но потвърди решимостта си „да продължи да прокарва това предложение“.

Мицотакис обърна внимание и на жилищната политика, като отбеляза, че тя е ключов приоритет на правителството, и очерта всеобхватен план за справяне с жилищната криза в страната. Той обяви, че в края на ноември ще бъде стартирана нова схема за отстъпки от наемите като част от по-широките усилия за подкрепа на доходите.

Мицотакис заяви, че е призовал Европейската комисия да създаде обща база данни за държавите членки, за да обменят най-добри практики в областта на жилищната политика, и призова за по-голяма гъвкавост при използването на средства от ЕС за цели като ремонт на жилища.

Той добави, че скоро ще бъдат обявени нови национални мерки в областта на жилищното строителство и че Гърция се стреми да играе водеща роля в определянето на европейските приоритети за финансиране на жилищното строителство в следващия бюджетен цикъл на ЕС.

Енергиен преход: баланс между амбиция и реализъм

По отношение на енергийната политика Мицотакис подчерта необходимостта от баланс: „Искаме да бъдем амбициозни по отношение на енергийния преход, но трябва да останем реалисти.“

Той предупреди, че Европа трябва да балансира климатичните цели с икономическата и социалната стабилност, като избягва мерки, които биха могли да навредят на индустриалната конкурентоспособност или да натоварят домакинствата. Той подчерта необходимостта от прагматични политики, които насърчават климатичната неутралност, като същевременно запазват растежа и кохезията.

Въпреки че възобновяемата енергия спомага за намаляване на разходите в Гърция, той отбеляза, че сектори като корабоплаването и авиацията все още са изправени пред големи предизвикателства в областта на декарбонизацията.