ЕС може да забрани вноса от Китай, ако Пекин не балансира търговските си отношения с блока

Европейският съюз може да забрани вноса от Китай, ако Пекин не предприеме решителни стъпки за възстановяване на баланса в търговските отношения. "Достигнахме повратна точка", каза Урсула фон дер Лайен след срещата на върха в четвъртък, съобщава Politico.

"За разлика от други пазари, Европа държи пазарите си отворени за китайски продукти. Тази отвореност обаче не е реципрочна от страна на Китай", заяви Фон дер Лайен на пресконференция след среща с китайския президент Си Дзинпин и премиера Ли Цян в Пекин.

Тя подчерта факта, че търговският дефицит на ЕС с Китай се е удвоил през последните десет години, надхвърляйки 300 милиарда евро.

"Достигнахме преломна точка. Търговията трябва да стане по-балансирана", подчерта председателят на Европейската комисия.

Очакванията за значителен търговски напредък бяха ниски преди срещата на върха, като спорът относно антисубсидийните мита, наложени от ЕС миналата година върху китайските електрически превозни средства, все още не беше решен. В друг спор двете страни си ограничиха взаимно достъпа до публичните пазари в областта на търговете за медицинско оборудване.

Фон дер Лайен посочи, че дискусиите са се фокусирали върху достъпа до пазара и принципа на реципрочност, отбелязвайки, че страните са се споразумели да си сътрудничат, за да идентифицират "конкретни решения" в областта на обществените поръчки.

По отношение на въпроса за свръхкапацитета, т.е. прекомерното производство в Китай на субсидирани стоки като стомана, слънчеви панели или батерии, тя заяви, че Пекин е изразил готовност да намали тези излишъци чрез стимулиране на вътрешното потребление.

"Без реален напредък ще бъде изключително трудно за Европейския съюз да поддържа сегашното ниво на отвореност", предупреди тя, посочвайки, че китайският износ се пренасочва към Европа, след като други пазари наложиха ограничения.

По отношение на контрола върху износа, Урсула фон дер Лайен подчерта важността на поддържането на сигурен поток от критични суровини - област, в която Китай е доминиращ доставчик. Тя призна усилията на Пекин за ускоряване на доставките и разработване на механизъм за подкрепа на компаниите, които зависят от достъпа до тези основни ресурси за своята дейност.

