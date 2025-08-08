За кого мисли блондинката по време на секс?

В един университет обявяват, че гостуващ лектор ще изнесе лекция за любовта, с илюстрации. Започва лекцията, залата е пълна, лекторът е приготвил прожекционен апарат. Започва увода:

- И така, колеги, има много видове любов...

- Снимки! Снимки! - скандира залата.

- Има любов между мъж и жена, например.

- Снимки! Снимки!

- Има и друг вид любов, например между жена и жена.

- Снимки! Снимки!

- Има и извращения, като брат със сестра, жена с животно...

- Снимки! Снимки!

- А има и любов към родината. Ето и снимки...

***

Мъж къса листата на маргаритка и си мърмори:

- Стандартно, орално, анално, стандартно, орално...

Жена му се доближава и пита:

- Какво си баеш?

- Гледам какъв секс ще ми се падне довечера...

- Абе, ти наред ли си? Няма да има секс!

Мъжът продължава да къса листата на маргаритката:

- Сашка, Цецка, Илияна, Боряна, Стефи...

***

Имало едно време един идеален мъж на име Джон, който срещнал идеалната жена на име Мери. След време двамата се оженили и имали идеален брак. Една вечер точно преди Коледа идеалното семейство пътувало по безлюден път с идеалната си кола. Изведнъж забелязали, че някой е закъсал в дълбокия сняг и какво да видят - Дядо Коледа, а до него торбата с подаръци за всички деца по света. Идеалното семейство решило да му помогне, качили го в идеалната си кола и тръгнали. Но нещеш ли - претърпели катастрофа.

ВЪПРОС: Знаете ли кой е оцелял?

ОТГОВОР: Жената, защото в история като тази всеки знае, че Дядо Коледа и идеален мъж няма. Тук жените трябва да спрат на четат, защото историята свършва, но мъжете могат да продължат. Ако приемем истината, че няма Дядо Коледа и идеални мъже, значи жената е карала колата и е съвсем логично една жена да направи катастрофа. Впрочем, ако вие сте жена и четете в момента тези редове, това потвърждава още една истина, че жените никога не слушат какво им се казва.

***

Блондинка споделя с психотерапевта си:

- Докторе, не мога да разбера дали обичам мъжа си.

- Какво Ви кара да се съмнявате?

- Ами по време на секс не мисля за него.

- А за кого мислите?

- За този, с когото правя секс...

***

Влиза чукча в аптека, приближава се към прозорчето и пита:

- Има ли сметана?

- ...? Не!

- А сух салам?

- Не!

- Сигурно и консерви с копърка няма?

- Няма! Това е аптека и не търгуваме с такива неща...

- Кофти търгувате тука....

- Що не застанеш ти зад прозорчето и да търгуваш по-добре?

- Съгласен...

Разменили си местата. Чукчи застанал зад прозорчето, а аптекарят седи отвън и пита:

- Има ли сметана?

- Има!

- А черен хайвер?

- Има!

- Добре, дай по сто грама от двете!

- А рецепта имаш ли?

***

Католик, протестант, мюсюлманин и евреин след обилен съвместен обяд започнали спор, кой е най-богат.

Католикът:

- Имам толкова пари, че мога да купя “Сити банк”.

Протестантът:

- Толкова съм богат, че мога да купя “Дженерал мотърс”.

Мюсюлманинът:

- Смятам скоро да купя “Майкрософт”.

След това всички се обръщат към евреина. Той бавно разбърква кафето си, поставя лъжичката на масата, поглежда останалите и небрежно казва:

- Да, ама аз нищо не продавам.