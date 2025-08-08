За кого мисли блондинката по време на секс?

В един университет обявяват, че гостуващ лектор ще изнесе лекция за любовта, с илюстрации. Започва лекцията, залата е пълна, лекторът е приготвил прожекционен апарат. Започва увода:
- И така, колеги, има много видове любов...
- Снимки! Снимки! - скандира залата.
- Има любов между мъж и жена, например.
- Снимки! Снимки!
- Има и друг вид любов, например между жена и жена.
- Снимки! Снимки!
- Има и извращения, като брат със сестра, жена с животно...
- Снимки! Снимки!
- А има и любов към родината. Ето и снимки...
***
Мъж къса листата на маргаритка и си мърмори:
- Стандартно, орално, анално, стандартно, орално...
Жена му се доближава и пита:
- Какво си баеш?
- Гледам какъв секс ще ми се падне довечера...
- Абе, ти наред ли си? Няма да има секс!
Мъжът продължава да къса листата на маргаритката:
- Сашка, Цецка, Илияна, Боряна, Стефи...
***
Имало едно време един идеален мъж на име Джон, който срещнал идеалната жена на име Мери. След време двамата се оженили и имали идеален брак. Една вечер точно преди Коледа идеалното семейство пътувало по безлюден път с идеалната си кола. Изведнъж забелязали, че някой е закъсал в дълбокия сняг и какво да видят - Дядо Коледа, а до него торбата с подаръци за всички деца по света. Идеалното семейство решило да му помогне, качили го в идеалната си кола и тръгнали. Но нещеш ли - претърпели катастрофа.
ВЪПРОС: Знаете ли кой е оцелял?
ОТГОВОР: Жената, защото в история като тази всеки знае, че Дядо Коледа и идеален мъж няма. Тук жените трябва да спрат на четат, защото историята свършва, но мъжете могат да продължат. Ако приемем истината, че няма Дядо Коледа и идеални мъже, значи жената е карала колата и е съвсем логично една жена да направи катастрофа. Впрочем, ако вие сте жена и четете в момента тези редове, това потвърждава още една истина, че жените никога не слушат какво им се казва.
***
Блондинка споделя с психотерапевта си:
- Докторе, не мога да разбера дали обичам мъжа си.
- Какво Ви кара да се съмнявате?
- Ами по време на секс не мисля за него.
- А за кого мислите?
- За този, с когото правя секс...
***
Влиза чукча в аптека, приближава се към прозорчето и пита:
- Има ли сметана?
- ...? Не!
- А сух салам?
- Не!
- Сигурно и консерви с копърка няма?
- Няма! Това е аптека и не търгуваме с такива неща...
- Кофти търгувате тука....
- Що не застанеш ти зад прозорчето и да търгуваш по-добре?
- Съгласен...
Разменили си местата. Чукчи застанал зад прозорчето, а аптекарят седи отвън и пита:
- Има ли сметана?
- Има!
- А черен хайвер?
- Има!
- Добре, дай по сто грама от двете!
- А рецепта имаш ли?
***
Католик, протестант, мюсюлманин и евреин след обилен съвместен обяд започнали спор, кой е най-богат.
Католикът:
- Имам толкова пари, че мога да купя “Сити банк”.
Протестантът:
- Толкова съм богат, че мога да купя “Дженерал мотърс”.
Мюсюлманинът:
- Смятам скоро да купя “Майкрософт”.
След това всички се обръщат към евреина. Той бавно разбърква кафето си, поставя лъжичката на масата, поглежда останалите и небрежно казва:
- Да, ама аз нищо не продавам.