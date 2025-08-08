КС приема форум на Съда на Европейския съюз

Представители на 20 държави членки на ЕС

Конституционният съд ще бъде домакин на престижен форум, съорганизиран със Съда на Европейския съюз от 3 до 5 септември 2025 г.

Международната конференция “EUnited in diversity” (“Единни в многообразието”) ще се проведе за първи път в София. За третото є издание, за което е избрана българската столица, у нас ще пристигнат представители на юрисдикциите на 20 държави членки на ЕС. Срещата ще протече под мотото “Ролята на конституционното правосъдие в общия правен ред на ЕС”.

Конференцията “EUnited in diversity” се провежда на всеки две години. През 2021 г. в Латвия, Съдът на ЕС постави началото на диалога с представители на конституционните съдилища на държави членки на ЕС с цел да се гарантира хармонично взаимодействие между правния ред на Съюза и националните правни системи.

Начинът, по който функционира конституционната рамка на ЕС в условия на криза и достатъчно гъвкава ли е тя, за да осигури ефективни решения, е една от темите, които ще бъдат обсъдени в София.