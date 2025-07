Най-малко 19 души пострадаха при заря на панаира в Дюселдорф (ВИДЕО)

Най-малко 19 души бяха ранени при инцидент с фойерверк по време на заря на панаира в германския град Дюселдорф снощи, предаде ДПА, като цитира изявление от днес на местните власти.

Сред пострадалите има поне едно дете, а четирима са с тежки травми, обяви рано тази сутрин протипопожарната служба. Общият брой на пожарникарите и хората от службите за спешна помощ, пристигнали на мястото на инцидента, е бил близо 80.

Според наличната към момента информация един от фойерверките за зарята по неизяснени причини е гръмнал прекалено рано, съответно ниско над тълпата.

Снощните празненства в рамките на Дюселдорфския панаир, известен като Най-големия панаир по Рейн (Dusseldorfer Rheinkirmes), са били преустановени заради инцидента.

Говорител на организаторите заяви, че те съжаляват за случилото се и вече мислят дали догодина да има заря.

Панаирът, с който се чества и покровителят на града Свети Аполинарий Равенски, започна на 11 юли и по програма е до утре.

Several people were injured during the fireworks display at the Rheinkirmes festival in Düsseldorf, Germany, this evening. Multiple eyewitnesses said some fireworks exploded too close to the ground.pic.twitter.com/JyOJ7MR21j