Петев фаворит за мястото на Херо

Ивайло Петев е големият фаворит да поеме Ботев (Пд). Клубът се раздели с Димитър Димитров след само три официални мача, в които отборът не отбеляза гол. Когато пое Ботев, шампионът на България с три различни тима обяви, че това е последният му отбор в кариерата. Престоят на стадион „Христо Ботев“ е и най-краткият за Херо през 21-и век.

Петев в момента е безработен. Най-силните му времена бяха в Лудогорец и националния отбор на Босна и Херцеговина. Негови евентуални конкуренти са Красимир Балъков, Стамен Белчев и Георги Дерменджиев. В медийното пространство се върти името и на Александър Томаш. Бившият треньор на ЦСКА беше фаворит преди Херо, но тогава не се разбра зарази разликата при изчислението на евро и левове.

Виктор, синът на Херо, се заяде с ръководството на Ботев (Пд) ден след раздялата. „Историята помни шампионите, декларациите остават“, написа Димитров-младши. Тръгналият по пътя на баща си треньор очевидно визира, че в последните седмици собственикът Илиян Филипов е изключително активен в социалните мрежи. Босът постоянно пуска декларации чрез тях.