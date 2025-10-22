Първата оръжейна фабрика в Косово ще произвежда 20 милиона патрона годишно

Още по темата: Вучич: Потресен съм от поведението на Турция и бруталното ѝ нарушение на Устава на ООН и Резолюция 1244 09.10.2025 10:49

Военното сътрудничество с Турция се задълбочи значително през изминалата година

Първата фабрика за боеприпаси, която ще бъде построена в Косово, ще има производствен капацитет от 20 милиона патрона годишно, съобщи турската информационна агенция DHA във вторник. Проектът ще бъде реализиран от турската държавна компания за отбранителна промишленост MKE (Makina ve Kimya Endüstrisi A.Ş.) и се очаква да бъде завършен през 2026 г., съобщава Koha.

Споразумението за изграждане на фабриката беше подписано наскоро, което бележи поредна стъпка в напредналото сътрудничество в областта на отбраната между Анкара и Прищина.

Съгласно споразумението, турската компания MKE ще достави на Косово оборудване за производство на патрони и куршуми, линии за сглобяване и зареждане, както и лаборатории и оборудване за тестване. Освен това турски експерти ще предоставят обучение в областта на производството, поддръжката, ремонта и техническата помощ на местната работна сила. Строителството на производствените съоръжения също ще бъде осъществено от самата компания MKE.

В края на ноември миналата година и.д. министър-председател Албин Курти обяви, че Косово възнамерява да построи първата си фабрика за боеприпаси и лаборатория за проектиране на дронове, като част от усилията за укрепване на местната отбранителна промишленост.

Военното сътрудничество с Турция се задълбочи значително през изминалата година. Точно този месец Косово получи хиляди самоубийствени дронове Skydagger от турската компания Baykar, която преди това беше продала на Прищина добре известните дронове Bayraktar TB2.

Междувременно това сътрудничество предизвика критики от страна на Сърбия, която изрази загриженост относно „милитаризацията на Косово“. Сръбският президент Александър Вучич нарече доставката на турски дронове „тревожно поведение“, като заяви, че тя „застрашава регионалната стабилност“.