Репарационният заем за Украйна в риск: Белгия постави три условия на ЕС

Белгия заплашва да блокира планирания „репарационен заем“ за Украйна, който трябва да се финансира чрез замразените руски активи, ако не бъдат изпълнени три ключови условия. Това заяви белгийският премиер Барт де Вевер на медийна конференция преди срещата на върха на лидерите на ЕС на 23 октомври, предава УНИАН.

„Трябва да внимаваме решенията за замразяване на руски активи да нямат обратен ефект“, подчерта той.

Първото условие, което Белгия поставя, е пълно споделяне на правните рискове между страните от ЕС, тъй като значителна част от активите се държат в белгийската банка Euroclear.

Второто условие е гаранции за връщане на средствата, ако се наложи, а третото изискване е подобни стъпки да бъдат предприети и от други страни, където също се намират руски активи.

„В противен случай ответните действия на Русия биха засегнали само Белгия, а това би било несправедливо“, посочи премиерът.

Де Вевер предупреди, че ако условията не бъдат изпълнени, ще направи всичко възможно да блокира репарационния заем. Той допълни, че подобен ход може да има сериозни последици – Москва може да отвърне чрез конфискация на имуществото на европейски компании, а действията на ЕС биха създали опасен правен прецедент.

„Ако искате да вземате решения, които никога преди не са били вземани, трябва да започнете с правна основа“, отбеляза премиерът. Той предупреди, че грешните стъпки на Европа могат да помогнат на Путин, вместо да го накажат, ако Русия получи възможност да компенсира загубите си за сметка на европейските активи.