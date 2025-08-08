Спешно евакуират гръцкия остров Кефалония заради голям горски пожар

Усилията за гасене на пожара са в ход

На гръцкия остров Кефалония е избухнал голям горски пожар, който е довел до разпореждане за спешна евакуация в няколко района. Пожарът е започнал в района на Каравадос и вече е предизвикал мащабна реакция на пожарникарите, съобщава To Vima.

Властите активираха националната служба за спешни комуникации 112, като изпратиха предупреждения до жителите и посетителите на Каравадос, Дорицата и Керамиес, призовавайки ги да се придвижат към град Аргостоли, за да се предпазят.

Усилията за гасене на пожара са в ход, като с пламъците се борят 28 пожарникари, два наземни екипа от 16-то подразделение на EMODE, седем пожарни коли, доброволчески екипи, четири самолета и два хеликоптера. Водни цистерни на местните власти също оказват помощ.

Кметът на Кефалония Теофилос Михалатос заяви в телевизионно интервю, че има признаци, че пожарът може да е бил предизвикан умишлено, тъй като има три отделни огнища на запалване.

Силните ветрове и сухите условия допълнително затрудняват работата на пожарникарските екипи, които се опитват да предотвратят разпространението на пламъците към жилищните райони. Операциите по евакуация и потушаването на пожара продължават с пълна сила.