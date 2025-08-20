Фарът на Шабла стана туристическа атракция

Базите за отдих в пощадената от строителния бум морска община са пълни

Фарът на Шабла вече е туристическа атракция. Съоръжението се стопанисва от ВМС и доскоро бе достъпно за посетители веднъж годишно. Този сезон обаче по инициатива на общински съветници имаше четири Дни на отворените врати и над 2000 българи и чужденци успяха да разгледат отвътре конструкцията на 32-метровата кула. От 1856 г. насам от върха й видима на 17 мили бяла светлина ориентира корабите и ги предпазва от сблъсък с подводния риф и плитчините в района. За туристите вътре е подредена експозиция със снимки, старата глава на фара и друго ползвано в миналото оборудване. При престоя си те могат да разгледат морската шир и от балкона на първия етаж на кулата.

През 2022 г. тя бе ремонтирана, пребоядисана, а основите й бяха подсилени. Шабленци твърдят, че интересът към архитектурно-историческия обект е голям и се надяват инициативата за по-чести Дни на отворените врати да се запази.

„Сезонът тръгна плахо, но от началото на август заведенията и базите за отдих с общо под 2000 легла са пълни. Гостите са главно българи, следвани от румънци, поляци, чехи и немци. Очакваме да повторим нивата от 2024 г. с около 50 000 нощувки“, коментира кметът на Шабла Мариян Жечев. Тъй като северната морска община е сред малкото пощадени от строителния бум, там предпочитат да летуват основно семейства с малки деца, привлечени от спокойствието и обширните плажове.