Ключово летище в Европа отмени близо 500 полета

Летище Схипхол в Амстердам отмени около 450 полета заради обилни снеговалежи и заледяване, съобщи нидерландската агенция ANP, цитирана от Reuters.
От ръководството на летището обявиха тази сутрин, че тежките метеорологични условия налагат масови отменяния както на излитащи, така и на кацащи самолети. Очаква се броят на засегнатите полети да нарасне през деня, тъй като прогнозите не предвиждат бързо подобрение на времето.
Схипхол е един от най-натоварените въздушни хъбове в Европа. Летището е основната международна въздушна врата на Нидерландия и ключов транспортен център за Европа.
Ситуацията съвпада и с периода на завръщане на хиляди чуждестранни студенти, обучаващи се в нидерландски университети, сред които и значителен брой българи.
Нарушенията в полетите засягат пътници към и от над 300 дестинации по света, включително множество междуконтинентални маршрути.