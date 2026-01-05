Ключово летище в Европа отмени близо 500 полета

Зимата удари Схипхол

Летище Схипхол в Амстердам отмени около 450 полета заради обилни снеговалежи и заледяване, съобщи нидерландската агенция ANP, цитирана от Reuters.

От ръководството на летището обявиха тази сутрин, че тежките метеорологични условия налагат масови отменяния както на излитащи, така и на кацащи самолети. Очаква се броят на засегнатите полети да нарасне през деня, тъй като прогнозите не предвиждат бързо подобрение на времето.

Схипхол е един от най-натоварените въздушни хъбове в Европа. Летището е основната международна въздушна врата на Нидерландия и ключов транспортен център за Европа.

Ситуацията съвпада и с периода на завръщане на хиляди чуждестранни студенти, обучаващи се в нидерландски университети, сред които и значителен брой българи.

Нарушенията в полетите засягат пътници към и от над 300 дестинации по света, включително множество междуконтинентални маршрути.