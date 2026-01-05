Кой е френският университет, който обучава шпиони

Курсът се нарича Diplôme sur le Renseignement et les Menaces Globales

Курсът привлича както типични студенти на възраст около 20 години, така и френски правителствени шпиони, които са на дневна освобождаване Университетският професор Ксавие Кретие признава, че не знае истинските имена на много от студентите в курса си. Това е много необичайна ситуация в академичния свят, но работата на проф. Кретие е далеч от стандартната. Вместо това той помага за обучението на френските шпиони, пише Би Би Си.

„Рядко знам миналото на разузнавачите, когато ги изпращат на курса, и се съмнявам, че имената, които ми дават, са истински“, казва той.

Ако искате да създадете обстановка за шпионско училище, то кампусът на Sciences Po Saint-Germain в покрайнините на Париж изглежда подходящ.

С мрачните, дори тъжни на вид сгради от началото на 20-ти век, заобиколени от натоварени, сиви пътища и големи, заплашителни метални порти, той излъчва много дискретно усещане.

Това, което го отличава, е уникалната му диплома, която събира по-типични студенти на възраст около 20 години и активни членове на френските тайни служби, обикновено на възраст между 35 и 50 години.

Курсът се нарича Diplôme sur le Renseignement et les Menaces Globales, което се превежда като „Диплома по разузнаване и глобални заплахи“. Той е разработен от университета в сътрудничество с Academie du Renseignement, обучителното подразделение на френските тайни служби.

Това стана в отговор на искане от френските власти преди десетилетие.

След терористичните атаки в Париж през 2015 г. правителството предприе мащабна кампания за набиране на кадри във френските разузнавателни агенции.

То помоли Sciences Po, един от водещите университети във Франция, да създаде нов курс, който да обучава потенциални нови шпиони и да осигурява непрекъснато обучение за настоящите агенти.

Големите френски компании също проявиха бърз интерес, както към включването на своите служители по сигурността в курса, така и към наемането на много от по-младите възпитаници.

Дипломата се състои от 120 часа занятия с модули, разпределени в четири месеца. За външни студенти – шпиони и стажанти от бизнеса – цената е около 5000 евро (5900 долара; 4400 лири).

Основната цел на курса е да се идентифицират заплахите, където и да се намират, и да се научи как да се проследяват и преодоляват. Ключовите теми включват икономиката на организираната престъпност, ислямския джихадизъм, събирането на бизнес информация и политическото насилие.

Проф. Кретиез, който преподава политическа радикализация, казва, че през последните години френските тайни служби са се разрастнали значително. И че сега има около 20 000 агенти в това, което той нарича „вътрешния кръг“.

Той се състои от DGSE, която се занимава с въпроси в чужбина и е френският еквивалент на MI6 във Великобритания или CIA в САЩ. И DGSI, която се фокусира върху заплахите във Франция, като MI5 във Великобритания или FBI в САЩ.

Сред останалите лектори в курса са служител на DGSE, който някога е работил в Москва, бивш френски посланик в Либия и висш служител на Tracfin. Ръководителят на отдела за сигурност на френския енергиен гигант EDF също води един от модулите.

Интересът на частния сектор към дипломата продължава да нараства. Големите предприятия, особено в сектора на отбраната и авиацията, но също и френските компании за луксозни стоки, проявяват все по-голям интерес към наемането на студенти, тъй като са изправени пред непрестанни заплахи за киберсигурността и шпионажа, както и саботаж.

Двадесет и осем студенти са записани в тазгодишния випуск. Шестима от тях са шпиони.

Ако искате да кандидатствате за курса, френското гражданство е задължително изискване, въпреки че се приемат и някои лица с двойно гражданство.