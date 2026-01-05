Русия издигна МиГ-31К в небето: Има заплаха от изстрелване на ракети „Кинжал“

В нощта на 5 януари в Украйна беше обявена мащабна тревога. Врагът издигна във въздуха самолети МиГ-31К, които са носители на ракети „Кинжал“.Това съобщава Телеграм каналът на Военната администрация на град Киев.

„В столицата е обявена въздушна тревога поради излитането на руски МиГ-31К, носител на аеробалистичната ракета „Кинжал“. Молим всички жители на столицата незабавно да се насочат към най-близките убежища и да останат там до края на тревогата“, се казва в съобщението в 01:36.

Същевременно информация за ракетната опасност поради излитането на МиГ-31К беше потвърдена от Военновъздушните сили на Въоръжените сили на Украйна.

Руски атаки срещу Украйна

Вечерта на 4 януари руснаците също издигнаха в небето МиГ-31К . Поради тази причина в Украйна също беше обявена мащабна тревога.

Тази нощ Русия масирано атакува Украйна с дронове . Цели групи дронове са регистрирани в редица региони.

В Харков и Полтава същата нощ са се чували експлозии , а кметът на Славутич написа, че врагът атакува енергийни съоръжения.