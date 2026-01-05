Изтребител Су-34 на руските Въздушно-космически сили, действащ под егидата на Бойна група „Юг“, изстреля управляеми планиращи бомби срещу струпване на украински личен състав и военна техника, пише военното издание Military Watch.

Коментирайки операцията, руското Министерство на отбраната съобщи: „Екипажът на многоцелеви свръхзвуков изтребител-бомбардировач Су-34 на Въздушно-космическите сили нанесе удар по струпана украинска жива сила и бронетанкова техника в зоната на отговорност на Бойна група „Юг“.

След като получи потвърждение от разузнаване, че целите с посочените координати са унищожени, самолетът се завърна безопасно на летището си, поясни министерството. Су-34 е най-тежкият и най-далечен тип изтребител в света и пое основната тежест по осигуряване на въздушна поддръжка сред руските авиационни средства по време на почти четири години на високоинтензивни военни действия.

След първоначалните тежки загуби, използващи въздушна мощ срещу украинските фронтови части, руските Въздушно-космически сили от началото на 2023 г. започнаха все по-силно да разчитат на използването на планиращи бомби за извършване на атаки от по-безопасни разстояния. Първите унифицирани модули за планиране и корекция позволяваха на бомбите да изминават 40-50 километра, когато са пуснати от височина 10-12 000 метра, преди този обхват по-късно да бъде увеличен до 80 километра. През октомври 2025 г. заместник-началникът на Главното управление на разузнаването на Украйна Вадим Скибицки заяви , че нов тип планираща бомба е демонстрирала обхват от 193 километра, подчертавайки, че това може фундаментално да промени динамиката на фронтовата линия и е повратна точка за способността на авиационните средства да извършват евтини масови удари по цели, намиращи се далеч по-дълбоко зад фронтовата линия. Споменатата бомба изглежда е наскоро представен дизайн с ракетен двигател.

В разговори с различни западни медии , личният състав на украинската армия на фронтовата линия широко откроява последиците от масовите атаки с планерни бомби, подчертавайки, че подобни атаки с бомби с до 500 килограма взривни вещества унищожават подземните им бункери. Един военнослужещ сравни въздействието им с „портите на ада“, като подчерта, че руските Въздушно-космически сили „биха ги изпращали по двама по двама, осем за час... Звучи като самолет, който се спуска върху вас“.

Съобщава се, че тези удари са основен фактор за екстремните нива на жертви, понесени от украинската армия, които в няколко случая са достигали 80-90 процента, като продължителността на живота на персонала по границите с висока интензивност понякога е била едва четири часа. През април 2023 г. украинският посланик в Обединеното кралство Вадим Пристайко заяви, че властите крият пълния брой на жертвите по време на войната, заявявайки, че „нашата политика от самото начало е била да не обсъждаме загубите си“, но че „когато войната свърши, ще признаем това. Мисля, че това ще бъде ужасяващо число“.

Руските аерокосмически сили продължават да получават нова партида Су-34, построени по актуализирания стандарт Су-34М , след постоянните усилия за разширяване на производствените темпове до над два пъти нива в мирно време. Самолетите често са заснемани да извършват интензивни бомбардировки на украински и подкрепящи западни сили , включително с помощта на особено големи планируващи бомби FAB-3000, бомби с термобарични бойни глави и широка гама от типове ракети „въздух-земя“. Наред с операциите „въздух-въздух“ и „въздух-земя“, Су-34 се използва и за разузнавателни цели, което е възможно благодарение на интегрирането на нов специален интерфейс за три различни типа сензори, включително UKR-RT модул за електронно търсене, UKR-OE модул с камера и UKR-RL, който интегрира радар със синтезирана апертура. Това позволи на самолета да замени съветския Су-24МР в експлоатация.