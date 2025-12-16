Защо гасят светлините в самолета при излитане и кацане?

Забелязвали ли сте защо осветлението в самолета се намалява при излитане и кацане?

Не е за романтика. И не е „за икономия“. Причината е чиста безопасност. Това разкри пилотът Марио Бакалов.

"При излитане и кацане самолетът е в най-критичните фази на полета. В изключително малко вероятния случай на евакуация, очите Ви трябва да са адаптирани към външните условия - често тъмнина, дим, слаба светлина или аварийно осветление. Човешкото око не превключва мигновено от светло към тъмно. Пълната адаптация може да отнеме до 20–30 минути.А при евакуация няма минути - има секунди", обяснява още той.

Затова:

- намаляваме осветлението в кабината

- подготвяме зрението Ви за тъмни условия

- така ориентацията става по-бърза,

- аварийните светлини и маркировките се виждат по-ясно,

- рискът от дезориентация и паника намалява.

Аналогия от ежедневието: представете си, че влизате от ярко слънце директно в тъмен гараж - първите секунди буквално не виждате нищо.

Малък детайл. Огромна разлика.

"Следващия път, когато светлините леко се приглушат, не мислете „става нещо нередно“, съветва Бакалов.